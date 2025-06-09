Росія вночі ударила по Україні 499 дронами і ракетами — скільки знешкодила ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вночі ударила по Україні 499 дронами і ракетами — скільки знешкодила ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

У ніч на 9 червня російські окупанти запустили проти України 499 засобів повітряного нападу. Протиповітряній обороні вдалось знешкодити 479 з них.

Головні тези:

  • Російські окупанти атакували Україну за допомогою 499 дронів і ракет.
  • Протиповітряна оборона України успішно знищила 479 засобів нападу.
  • Серед використаних засобів були ударні безпілотники, аеробалістичні ракети і крилаті ракети.

ППО України знешкодила 479 дронів і ракет РФ

Під час обстрілу Росія застосувала:

  • 479 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів із напрямків російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

  • чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської області Росії;

  • 10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області Росії;

  • три крилаті ракети Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

  • дві протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

  • одну крилату ракету Х-35 із тимчасово окупованого Криму.

До відбиття атаки залучались:

  • авіація;

  • зенітні ракетні війська;

  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;

  • мобільні вогневі групи Сил оборони.

Звіт ППО

Згідно з попередніми даними, станом на 10:30 було знешкоджено 479 засобів повітряного нападу (292 були збиті вогневими засобами й 187 — локаційно втрачені):

  • 277 ворожих БпЛА збито вогневими засобами й 183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

  • 10 крилатих ракет Х-101;

  • 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";

  • 2 крилаті ракети Х-22 — не досягли цілей, локаційно втрачені;

  • 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

  • 1 крилата ракета Х-35.

Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у 10 локаціях, а падіння збитих уламків — у 17.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?