Росія вночі ударила по Україні 499 дронами і ракетами — скільки знешкодила ППО

У ніч на 9 червня російські окупанти запустили проти України 499 засобів повітряного нападу. Протиповітряній обороні вдалось знешкодити 479 з них.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували Україну за допомогою 499 дронів і ракет.
- Протиповітряна оборона України успішно знищила 479 засобів нападу.
- Серед використаних засобів були ударні безпілотники, аеробалістичні ракети і крилаті ракети.
ППО України знешкодила 479 дронів і ракет РФ
Під час обстрілу Росія застосувала:
479 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів із напрямків російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської області Росії;
10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області Росії;
три крилаті ракети Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
дві протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
одну крилату ракету Х-35 із тимчасово окупованого Криму.
До відбиття атаки залучались:
авіація;
зенітні ракетні війська;
підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
мобільні вогневі групи Сил оборони.
Згідно з попередніми даними, станом на 10:30 було знешкоджено 479 засобів повітряного нападу (292 були збиті вогневими засобами й 187 — локаційно втрачені):
277 ворожих БпЛА збито вогневими засобами й 183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
10 крилатих ракет Х-101;
4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
2 крилаті ракети Х-22 — не досягли цілей, локаційно втрачені;
2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
1 крилата ракета Х-35.
Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у 10 локаціях, а падіння збитих уламків — у 17.