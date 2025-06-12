Повітряні сили ЗСУ звітували про результати бойової роботи у ніч проти 12 червня

У ніч проти 12 червня російські терористи запустили проти України 63 безпілотних літальних апарати й дрони-імітатори.
Головні тези:
- Російські терористи запустили 63 безпілотних літальних апарати та дрони-імітатори на Україну в ніч проти 12 червня.
- ППО ЗСУ успішно здійснила захист від атак, знищивши 49 дронів, зібраних у 7 локаціях.
- Основними напрямками повітряного удару були Харківська, Донецька та Одеська області.
ППО знешкодила 49 шахедів РФ
Російські дрони атакували із напрямків:
російських міст Курськ, Орел, Міллерово, Примиорсько-Ахтарськ;
тимчасово окупованого кримського Чауда.
Основними напрямками повітряного удару були:
Харківська;
Донецька;
Одеська області.
До відбиття атаки були залучені:
авіація;
зенітні ракетні війська;
підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9 ранку протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 49 дронів на сході, півдні та півночі країни, серед яких:
28 були збиті;
21 — локаційно втрачені та подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях.
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