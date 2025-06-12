Повітряні сили ЗСУ звітували про результати бойової роботи у ніч проти 12 червня
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ звітували про результати бойової роботи у ніч проти 12 червня

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група ППО
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У ніч проти 12 червня російські терористи запустили проти України 63 безпілотних літальних апарати й дрони-імітатори.

Головні тези:

  • Російські терористи запустили 63 безпілотних літальних апарати та дрони-імітатори на Україну в ніч проти 12 червня.
  • ППО ЗСУ успішно здійснила захист від атак, знищивши 49 дронів, зібраних у 7 локаціях.
  • Основними напрямками повітряного удару були Харківська, Донецька та Одеська області.

ППО знешкодила 49 шахедів РФ

Російські дрони атакували із напрямків:

  • російських міст Курськ, Орел, Міллерово, Примиорсько-Ахтарськ;

  • тимчасово окупованого кримського Чауда.

Основними напрямками повітряного удару були:

  • Харківська;

  • Донецька;

  • Одеська області.

Звіт ППО

До відбиття атаки були залучені:

  • авіація;

  • зенітні ракетні війська;

  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9 ранку протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 49 дронів на сході, півдні та півночі країни, серед яких:

  • 28 були збиті;

  • 21 — локаційно втрачені та подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях.

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