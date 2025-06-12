ВСУ обезвредили более 1 млн оккупантов с начала полномасштабного вторжения России

Потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек. Из них более 628 тысяч — только за последние полтора года.

ВСУ обезвредили более 1 млн оккупантов РФ

Генштаб ВСУ обнародовал цифры потерь армии РФ в войне против Украины по годам:

За 2022 год оккупанты потеряли 106 720 человек (в среднем 340 человек в сутки).

За 2023 год потери врага составили 253 290 человек (в среднем 693 человека в сутки).

За 2024 год — 430 790 человек (в среднем 1177 человек в сутки).

В 2025 году по состоянию на 4 июня потери врага уже превысили 200 000 человек. В среднем в этом году враг терял 1286 человек в сутки.

Впервые Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал статистику потерь врага 1 марта 2022 года. Тогда было заявлено о 5710 уничтоженных оккупантах и 200 пленных.

2 марта общие потери личного состава российских войск выросли до 5840 человек — за сутки была подтверждена ликвидация 130 военных.

А уже 3 марта после уточнения данных потери врага составляли 9000 человек.

Среди наиболее результативных дней для Сил обороны Украины следует отметить:

28 ноября 2024 — за сутки потери оккупантов составили 2030 человек (статистика Генштаба от 29 ноября);

19 декабря 2024 — 2200 оккупантов (статистика Генштаба от 20 декабря);

29 декабря 2024 — обезврежено 2010 оккупантов (статистика Генштаба от 30 декабря).

Генштаб также опубликовал видео, где сравнил потери России (Московии) в войнах за всю историю.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года ориентировочно составляют: