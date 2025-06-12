ВСУ обезвредили более 1 млн оккупантов с начала полномасштабного вторжения России
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обезвредили более 1 млн оккупантов с начала полномасштабного вторжения России

Генштаб ВСУ
потери
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Потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек. Из них более 628 тысяч — только за последние полтора года.

Главные тезисы

  • Более 1 млн оккупантов России были обезврежены с начала вторжения войск РФ.
  • Статистика потерь оккупантов по годам показывает значительную эффективность ВСУ в борьбе против врага.
  • Общие потери врага включают личный состав, военную технику и техническое снаряжение.

ВСУ обезвредили более 1 млн оккупантов РФ

Генштаб ВСУ обнародовал цифры потерь армии РФ в войне против Украины по годам:

  • За 2022 год оккупанты потеряли 106 720 человек (в среднем 340 человек в сутки).

  • За 2023 год потери врага составили 253 290 человек (в среднем 693 человека в сутки).

  • За 2024 год — 430 790 человек (в среднем 1177 человек в сутки).

  • В 2025 году по состоянию на 4 июня потери врага уже превысили 200 000 человек. В среднем в этом году враг терял 1286 человек в сутки.

Впервые Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал статистику потерь врага 1 марта 2022 года. Тогда было заявлено о 5710 уничтоженных оккупантах и 200 пленных.

2 марта общие потери личного состава российских войск выросли до 5840 человек — за сутки была подтверждена ликвидация 130 военных.

А уже 3 марта после уточнения данных потери врага составляли 9000 человек.

Среди наиболее результативных дней для Сил обороны Украины следует отметить:

  • 28 ноября 2024 — за сутки потери оккупантов составили 2030 человек (статистика Генштаба от 29 ноября);

  • 19 декабря 2024 — 2200 оккупантов (статистика Генштаба от 20 декабря);

  • 29 декабря 2024 — обезврежено 2010 оккупантов (статистика Генштаба от 30 декабря).

Генштаб также опубликовал видео, где сравнил потери России (Московии) в войнах за всю историю.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 000 340 (+1140) человек ликвидировано;

  • танков — 10 933 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 786 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 29 063 (+47) ед;

  • РСЗО — 1413 ед. (+0);

  • средств ПВО — 1184 (+1) ед;

  • самолетов — 416 ед. (+0);

  • вертолетов — 337 ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 435 (+138) ед;

  • крылатых ракет — 3337 ед. (+0);

  • кораблей/катеров — 28 ед. (+0);

  • подводных лодок — 1 ед. (+0);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 51 715 (+136) ед;

  • специальной техники — 3914 ед. (+0).

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