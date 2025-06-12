ВСУ обезвредили более 1 млн оккупантов с начала полномасштабного вторжения России

Потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек. Из них более 628 тысяч — только за последние полтора года.
Главные тезисы
- Более 1 млн оккупантов России были обезврежены с начала вторжения войск РФ.
- Статистика потерь оккупантов по годам показывает значительную эффективность ВСУ в борьбе против врага.
- Общие потери врага включают личный состав, военную технику и техническое снаряжение.
ВСУ обезвредили более 1 млн оккупантов РФ
Генштаб ВСУ обнародовал цифры потерь армии РФ в войне против Украины по годам:
За 2022 год оккупанты потеряли 106 720 человек (в среднем 340 человек в сутки).
За 2023 год потери врага составили 253 290 человек (в среднем 693 человека в сутки).
За 2024 год — 430 790 человек (в среднем 1177 человек в сутки).
В 2025 году по состоянию на 4 июня потери врага уже превысили 200 000 человек. В среднем в этом году враг терял 1286 человек в сутки.
Впервые Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал статистику потерь врага 1 марта 2022 года. Тогда было заявлено о 5710 уничтоженных оккупантах и 200 пленных.
2 марта общие потери личного состава российских войск выросли до 5840 человек — за сутки была подтверждена ликвидация 130 военных.
А уже 3 марта после уточнения данных потери врага составляли 9000 человек.
Среди наиболее результативных дней для Сил обороны Украины следует отметить:
28 ноября 2024 — за сутки потери оккупантов составили 2030 человек (статистика Генштаба от 29 ноября);
19 декабря 2024 — 2200 оккупантов (статистика Генштаба от 20 декабря);
29 декабря 2024 — обезврежено 2010 оккупантов (статистика Генштаба от 30 декабря).
Генштаб также опубликовал видео, где сравнил потери России (Московии) в войнах за всю историю.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 000 340 (+1140) человек ликвидировано;
танков — 10 933 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 22 786 (+3) ед;
артиллерийских систем — 29 063 (+47) ед;
РСЗО — 1413 ед. (+0);
средств ПВО — 1184 (+1) ед;
самолетов — 416 ед. (+0);
вертолетов — 337 ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 435 (+138) ед;
крылатых ракет — 3337 ед. (+0);
кораблей/катеров — 28 ед. (+0);
подводных лодок — 1 ед. (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 51 715 (+136) ед;
специальной техники — 3914 ед. (+0).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-