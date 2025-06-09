Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 90 боев
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 90 боев

Генштаб ВСУ
фронт
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Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток уже зафиксировано 88 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала суток зафиксировано 88 боевых столкновений между ВСУ и российской армией.
  • Украинские защитники остановили многочисленные атаки агрессоров в различных направлениях, таких как Харьковское, Купянское, Лиманское и другие.
  • Продолжаются попытки российских захватчиков продолжить вторжение на территорию Украины, что отражается в многочисленных боевых действиях на фронте.

Актуальная ситуация на фронте 9 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Харьковском направлении украинские защитники остановили три атаки агрессора в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

  • На Купянском направлении с начала суток произошло четыре атаки кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Колесниковки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Липового и в направлении Ольговки. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

  • На Северском направлении с начала суток враг наступательных действий не производил.

  • На Краматорском направлении украинские защитники отразили четыре попытки кафиров продвинуться вперед в районах Белой Горы и Курдюмовки, еще одно боестолкновение продолжается.

  • На Торецком направлении противник восемь раз атаковал в районах Дилиевки, Яблоновки и Торецкая, два боя продолжаются до сих пор.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 19 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Новоселка, Зеленое Поле, Свободное Поле, Веселое, в направлении Шевченко и Запорожья. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационные удары управляемыми бомбами получили населенные пункты Запорожья и Новополь.

  • На Гуляйпольском направлении с начала суток отражено одно боестолкновение с противником вблизи населенного пункта Малиновка, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Гуляйполе и Ольговское.

  • На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг нанес авиаудары по Новоандреевке и Каменскому.

  • На Приднепровском направлении враг предпринял две тщетные попытки продвинуться вперед. Населенный пункт Львове получил авиационные удары управляемыми бомбами.

  • На Курском направлении украинские защитники отбили 10 атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 10 управляемых авиационных бомб, и произвел 121 артиллерийский обстрел, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

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