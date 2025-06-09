Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 90 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал в районах Дилиевки, Яблоновки и Торецкая, два боя продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили четыре попытки кафиров продвинуться вперед в районах Белой Горы и Курдюмовки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении с начала суток враг наступательных действий не производил.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Липового и в направлении Ольговки. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре атаки кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Колесниковки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Харьковском направлении украинские защитники остановили три атаки агрессора в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 19 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Новоселка, Зеленое Поле, Свободное Поле, Веселое, в направлении Шевченко и Запорожья. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационные удары управляемыми бомбами получили населенные пункты Запорожья и Новополь.

На Гуляйпольском направлении с начала суток отражено одно боестолкновение с противником вблизи населенного пункта Малиновка, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Гуляйполе и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг нанес авиаудары по Новоандреевке и Каменскому.

На Приднепровском направлении враг предпринял две тщетные попытки продвинуться вперед. Населенный пункт Львове получил авиационные удары управляемыми бомбами.