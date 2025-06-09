Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 90 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 09.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував у районах Диліївки, Яблунівки та Торецька, два бої точаться дотепер.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Білої Гори та Курдюмівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Липового та в напрямку Ольгівки. Наразі триває два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Харківському напрямку українські захисники зупинили три атаки агресора в районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 19 атак, два боєзіткнення досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка та Запоріжжя. Одне боєзіткнення продовжується до цього часу. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Запоріжжя та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку з початку доби відбито одне боєзіткнення з противником поблизу населеного пункту Малинівка, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Гуляйполе та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Ворог завдав авіаударів по Новоандріївці та Кам’янському.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби просунутися вперед. Населений пункт Львове зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.