Між ЗСУ та армією РФ відбулося 155 боїв протягом доби

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту. Від початку цієї доби відбулося 155 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Українські захисники відбили 155 атак противника за добу, демонструючи рішучість і ефективність у відстоюванні території.
- Лише на Харківському напрямку ворог завдав авіаудар по місту Харків, де наші війська відбили атаку поблизу Вовчанська.
- Протягом доби також було зафіксовано 18 атак на Лиманському напрямку та 10 бойових зіткнень на Краматорському напрямку.
Актуальна ситуація на фронті 7 червня
Оперативна інформація станом на 22:00 07.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Російські загарбники завдали трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, використавши чотири ракети та 112 КАБів. Крім цього, ворог застосував 1273 дрони-камікадзе та здійснив 4407 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Харківському напрямку наші захисники відбили атаку ворога поблизу Вовчанська. Ворог завдав авіаудару КАБами по місту Харків.
На Куп’янському напрямку противник здійснив спробу штурму в районі Степової Новоселівки, успіху не мав.
На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 18 атак в районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. До цього часу точиться одне боєзіткнення.
На Краматорському напрямку сталося десять бойових зіткнень у районі Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного. Дотепер триває одна ворожа атака.
На Торецькому напрямку наші оборонці відбили 10 атак військ агресора поблизу Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки, ще один бій досі триває.
На Покровському напрямку загарбники 55 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка. Сили оборони відбили 51 атаку, ще чотири бойових зіткнення тривають.
Лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 317 окупантів, з них 179 — безповоротно.
Знищено:
танк,
дві бойові броньовані машини,
11 автомобілів,
37 мотоциклів,
21 БпЛА,
супутниковий термінал та генератор.
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи стримують атаки окупаційних військ поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле. Сьогодні на цьому напрямку відбулось 19 боєзіткнень, з яких п’ять тривають дотепер.
На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно зупинили одну спробу просування противника поблизу Малинівки. Бої не вщухають дотепер.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили просування ворожих військ в бік Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наступу.
На Курському напрямку українські воїни відбили 28 атак, одне бойове зіткнення ще триває.
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