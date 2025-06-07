Між ЗСУ та армією РФ відбулося 155 боїв протягом доби

Оперативна інформація станом на 22:00 07.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, використавши чотири ракети та 112 КАБів. Крім цього, ворог застосував 1273 дрони-камікадзе та здійснив 4407 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку наші захисники відбили атаку ворога поблизу Вовчанська. Ворог завдав авіаудару КАБами по місту Харків.

На Куп’янському напрямку противник здійснив спробу штурму в районі Степової Новоселівки, успіху не мав.

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 18 атак в районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. До цього часу точиться одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку сталося десять бойових зіткнень у районі Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного. Дотепер триває одна ворожа атака.