Между ВСУ и армией РФ произошло 155 боев в течение суток

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение и истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 155 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские защитники продолжают давать отпор атакам противника, отражено 155 атак за сутки.
- Активные боевые действия происходят на различных направлениях фронта, сопротивление противнику продолжается.
- На разных направлениях были зафиксированы успешные отражения вражеских атак, в том числе нанесены значительные потери и уничтожения техники противника.
Актуальная ситуация на фронте 7 июня
Оперативная информация по состоянию на 22:00 07.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Российские захватчики нанесли три ракетных и 65 авиационных ударов, использовав четыре ракеты и 112 КАБ. Кроме этого, враг применил 1273 дрона-камикадзе и совершил 4407 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Харьковском направлении наши защитники отразили атаку врага близ Волчанска. Враг нанес авиаудар КАБами по городу Харьков.
На Купянском направлении противник предпринял попытку штурма в районе Степной Новоселовки, успеха не имел.
На Лиманском направлении за сутки зафиксировано 18 атак в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка. До сих пор идет одно боестолкновение.
На Краматорском направлении произошло десять боевых столкновений в районе Временного Яра, Маркового и в направлении Белой Горы и Предтечиного. До сих пор продолжается одна вражеская атака.
На Торецком направлении наши защитники отбили 10 атак войск агрессора вблизи Торецкая и в сторону Дилиевки и Яблоновки, еще один бой продолжается.
На Покровском направлении захватчики 55 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новосергеевка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Орехово, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка. Силы обороны отразили 51 атаку, еще четыре боевых столкновения продолжаются.
Только на этом направлении украинские воины обезвредили 317 окупантов, из них 179 — безвозвратно.
Уничтожено:
танк,
две боевые бронированные машины,
11 автомобилей,
37 мотоциклов,
21 БпЛА,
спутниковый терминал и генератор.
На Новопавловском направлении украинские подразделения сдерживают атаки оккупационных войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Веселое, Бурлацкое и Свободное Поле. Сегодня на этом направлении произошло 19 боестолкновений, из которых пять продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении силы обороны успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Малиновки. Бои не утихают до сих пор.
На Ореховском направлении наши защитники остановили продвижение вражеских войск в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг предпринял две тщетные попытки наступления.
На Курском направлении украинские воины отразили 28 атак, одно боевое столкновение продолжается.
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