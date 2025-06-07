Между ВСУ и армией РФ произошло 155 боев в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22:00 07.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли три ракетных и 65 авиационных ударов, использовав четыре ракеты и 112 КАБ. Кроме этого, враг применил 1273 дрона-камикадзе и совершил 4407 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении наши защитники отразили атаку врага близ Волчанска. Враг нанес авиаудар КАБами по городу Харьков.

На Купянском направлении противник предпринял попытку штурма в районе Степной Новоселовки, успеха не имел.

На Лиманском направлении за сутки зафиксировано 18 атак в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка. До сих пор идет одно боестолкновение.

На Краматорском направлении произошло десять боевых столкновений в районе Временного Яра, Маркового и в направлении Белой Горы и Предтечиного. До сих пор продолжается одна вражеская атака.