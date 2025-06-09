ЗСУ знищили майже тисячу окупантів та 42 артилерійські системи РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальні втрати РФ у війні проти України. Так, за добу 8 червня окупанти втратили 970 військових, 42 артсистеми, 4 танки.
Головні тези:
- ЗСУ знищили майже тисячу окупантів та 42 артилерійські системи РФ за добу.
- Зведення показують значні втрати РФ у війні з Україною з 24.02.22 по 09.06.25.
- Станом на 9 червня 2025 року ворожа армія має понад 997 тис. втрат у військовому особовому складі.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 997120 (+970) осіб,
танків — 10915 (+4) од,
бойових броньованих машин — 22759 (+11) од,
артилерійських систем — 28934 (+42) од,
РСЗВ — 1411 (+1) од,
засобів ППО — 1183 (+0) од,
літаків — 414 (+0) од,
гелікоптерів — 337 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 39818 (+167),
крилатих ракет — 3315 (+0),
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 51348 (+123) од,
спеціальної техніки — 3911 (+0)
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