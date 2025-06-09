ЗСУ знищили майже тисячу окупантів та 42 артилерійські системи РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили майже тисячу окупантів та 42 артилерійські системи РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальні втрати РФ у війні проти України. Так, за добу 8 червня окупанти втратили 970 військових, 42 артсистеми, 4 танки.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили майже тисячу окупантів та 42 артилерійські системи РФ за добу.
  • Зведення показують значні втрати РФ у війні з Україною з 24.02.22 по 09.06.25.
  • Станом на 9 червня 2025 року ворожа армія має понад 997 тис. втрат у військовому особовому складі.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.25 орієнтовно склали:

Втрати РФ станом на 9.06.2025

  • особового складу — близько 997120 (+970) осіб,

  • танків — 10915 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 22759 (+11) од,

  • артилерійських систем — 28934 (+42) од,

  • РСЗВ — 1411 (+1) од,

  • засобів ППО — 1183 (+0) од,

  • літаків — 414 (+0) од,

  • гелікоптерів — 337 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 39818 (+167),

  • крилатих ракет — 3315 (+0),

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 51348 (+123) од,

  • спеціальної техніки — 3911 (+0)

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