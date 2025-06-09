ВСУ уничтожили почти тысячу оккупантов и 42 артиллерийские системы РФ в течение суток

Генштаб ВСУ обнародовал актуальные потери РФ в войне против Украины Так, за сутки 8 июня оккупанты потеряли 970 военных, 42 артсистемы, 4 танка.
Главные тезисы
- ВСУ уничтожили около тысячи оккупантов и 42 артиллерийские системы РФ за сутки.
- По состоянию на 9 июня 2025 года вражеская армия потеряла более 997 тыс военнослужащих.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 997120 (+970) человек,
танков — 10915 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 22759 (+11) ед,
артиллерийских систем — 28934 (+42) ед,
РСЗО — 1411 (+1) ед,
средств ПВО — 1183 (+0) ед,
самолетов — 414 (+0) ед,
вертолетов — 337 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 39818 (+167),
крылатых ракет — 3315 (+0),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 51348 (+123) ед,
специальной техники — 3911 (+0)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-