ВСУ уничтожили почти тысячу оккупантов и 42 артиллерийские системы РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили почти тысячу оккупантов и 42 артиллерийские системы РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Генштаб ВСУ обнародовал актуальные потери РФ в войне против Украины Так, за сутки 8 июня оккупанты потеряли 970 военных, 42 артсистемы, 4 танка.

Главные тезисы

  • ВСУ уничтожили около тысячи оккупантов и 42 артиллерийские системы РФ за сутки.
  • По состоянию на 9 июня 2025 года вражеская армия потеряла более 997 тыс военнослужащих.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.25 ориентировочно составили:

Утраты РФ по состоянию на 9.06.2025

  • личного состава — около 997120 (+970) человек,

  • танков — 10915 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 22759 (+11) ед,

  • артиллерийских систем — 28934 (+42) ед,

  • РСЗО — 1411 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1183 (+0) ед,

  • самолетов — 414 (+0) ед,

  • вертолетов — 337 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 39818 (+167),

  • крылатых ракет — 3315 (+0),

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 51348 (+123) ед,

  • специальной техники — 3911 (+0)

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