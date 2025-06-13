ЗСУ відбили 113 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 13.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Торецькому напрямку російські окупанти провели 11 штурмових дій на позиції наших захисників у районі Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру. Українські підрозділи відбили дев’ять атак, два боєзіткнення тривають.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося п’ять ворожих штурмів. Ворог атакував у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Маркове, Курдюмівка та в бік Білої Гори. Дотепер триває боєзіткнення.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак у районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка. Ще чотири атаки тривають до цього часу. Авіаудару зазнав населений пункт Гороховатка.

Противник з початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку поблизу Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки. На даний час точиться бій.

На Харківському напрямку ворог намагається просунутися до позицій наших захисників у районі Вовчанська та Кам’янки. Одну атаку відбито, два боєзіткнення тривають. Авіація противника завдала удару КАБами по населеному пункту Скорики.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 35 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 33 атаки.

На Новопавлівському напрямку загарбники 16 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле. Наші воїни вже відбили десять атак. Бої не вщухають.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили атаку в районі Малинівки. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Ольгівське, Залізничне, Білогір’я, Полтавка.

На Оріхівському напрямку точиться бій в районі Нестерянки. Авіаударів зазнали Новоандріївка, Приморське, Степногірськ та Плавні.

На Придніпровському напрямку на даний час українські захисники ведуть бій з ворогом, що намагається наступати.