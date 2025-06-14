Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 14.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагається просунутися до позицій наших захисників у районі Кам’янки та в напрямку населених пунктів Липці, Красне Перше. дві атаки відбито, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник безуспішно намагався просунутися в напрямку Голубівки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак у районах Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Торське, Шандриголове. Ще п’ять атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили ворожу атаку. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На цей час на Краматорському напрямку відбулося п’ять ворожих штурмів. Ворог атакував в бік Ступочок та Білої Гори.