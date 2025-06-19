ВСУ уничтожили более 1 тыс окупантов и 63 артсистемы РФ в течение суток

За последние сутки, с 18 на 19 июня, армия РФ потеряла в боях против Украины еще 1080 солдат. Также ВСУ уничтожили 63 артсистемы и 108 единиц автотехники.
Главные тезисы
- Военные действия между армией РФ и ВСУ привели к потере более 1 тысячи солдат РФ за последние сутки.
- ВСУ успешно уничтожили 63 артиллерийские системы и 108 единиц автотехники противника.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 19 июня 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 008 240 (+1080) человек;
танков — 10 951 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 22 853 (+8) ед;
артиллерийских систем — 29 328 (+63) ед;
РСЗО — 1420 ед. (+0);
средств ПВО — 1187 ед. (+0);
самолетов — 416 ед. (+0);
вертолетов — 337 ед. (+0);
БпЛА оперативно-тактического уровня — 41 229 (+64) ед;
крылатых ракет — 3369 ед. (+0);
кораблей/катеров — 28 ед. (+0);
подводных лодок — 1 ед. (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 52 420 (+108) ед;
специальной техники — 3918 (+2) ед.
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