Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили 17 вражеских атак, еще четыре боестолкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом четыре управляемых авиационных бомбы. Кроме того, враг совершил 87 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одна из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал в районах Волчанска, Липцев и Довгенького, кроме того, нанес авиаудар по району населенного пункта Лобановка.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили две атаки в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызового. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольга, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Карповки. В настоящее время продолжается два боестолкновения.