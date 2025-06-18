Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и деревни. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 95.
Главные тезисы
- Более 95 боестолкновений произошло между ВСУ и российскими оккупантами, при этом силы обороны Украины успешно отразили многочисленные атаки.
- На различных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Курское, Краматорское и другие, наблюдается жесткое противоборство и активные боевые действия.
- Российские оккупанты осуществляют авиационные удары, артиллерийские обстрелы и пытаются продвигаться в различных районах, однако украинские защитники успешно сопротивляются.
Актуальная ситуация на фронте 18 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили 17 вражеских атак, еще четыре боестолкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом четыре управляемых авиационных бомбы. Кроме того, враг совершил 87 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одна из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал в районах Волчанска, Липцев и Довгенького, кроме того, нанес авиаудар по району населенного пункта Лобановка.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили две атаки в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызового. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольга, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Карповки. В настоящее время продолжается два боестолкновения.
На Северском направлении в районах Григорьевки противник дважды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Орехово-Василовки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомаркового, Бондарного и Ступочек. Подразделения Сил обороны отразили все 12 атак.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка и Дилиевки. Пять штурмовых действий захватчиков наши защитники отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские кафиры предприняли 24 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 19 атак.
На Новопавловском направлении украинские защитники остановили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются. Авиационный удар получили населенные пункты Новодаровка и Ольговка.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю и Малиновке, штурмовых действий противник не производил.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили одну атаку противника в направлении Щербаков.
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