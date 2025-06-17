Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Силы обороны Украины принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 78 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло 78 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Силы обороны Украины активно действуют для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории.
  • Вражеские атаки произошли на разных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Курское, Южно-Слобожанское, Лиманское, Северское, Краматорское, Торецкое, Покровское, Новопавловский, Гуляйпольский и Приднепровский.

Актуальная ситуация на фронте 17 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив восемь управляемых авиабомб, а также осуществил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили атаку противника вблизи населенного пункта Довгенькое.

  • На Купянском направлении российские оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи Липового и в сторону Ольговки, Шандриголового и Серебрянского леса. Четыре боевых столкновения продолжаются.

  • На Северском направлении Силы обороны отражают атаку противника в сторону Серебрянки.

  • На Краматорском направлении украинские защитники остановили семь атак противника в районе Курдюмовки и в сторону Предтечино, Белой Горы.

  • На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий в сторону Щербиновки и Яблоновки. Одно сражение продолжается до сих пор.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили 28 атак противника, один бой продолжается до сих пор. Авиационные удары потерпели районы населенных пунктов Коптево, Разино.

  • На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Одрадне, Вольное Поле, Богатырь и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.

  • На Гуляйпольском направлении наши защитники отбивают вражескую атаку вблизи Малиновки. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Успеновка, Малиновка и Полтавка.

  • На Приднепровском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ сообщает о многочисленных потерях армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 15 июня 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали более 1 тыс оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?