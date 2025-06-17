Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Краматорском направлении украинские защитники остановили семь атак противника в районе Курдюмовки и в сторону Предтечино, Белой Горы.

На Северском направлении Силы обороны отражают атаку противника в сторону Серебрянки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи Липового и в сторону Ольговки, Шандриголового и Серебрянского леса. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка.

Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив восемь управляемых авиабомб, а также осуществил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два.

На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий в сторону Щербиновки и Яблоновки. Одно сражение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили 28 атак противника, один бой продолжается до сих пор. Авиационные удары потерпели районы населенных пунктов Коптево, Разино.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Одрадне, Вольное Поле, Богатырь и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбивают вражескую атаку вблизи Малиновки. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Успеновка, Малиновка и Полтавка.