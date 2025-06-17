Между ВСУ и армией РФ произошло почти 80 боев с начала суток

Силы обороны Украины принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 78 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 78 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Силы обороны Украины активно действуют для недопущения продвижения противника в глубь украинской территории.
- Вражеские атаки произошли на разных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Курское, Южно-Слобожанское, Лиманское, Северское, Краматорское, Торецкое, Покровское, Новопавловский, Гуляйпольский и Приднепровский.
Актуальная ситуация на фронте 17 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив восемь управляемых авиабомб, а также осуществил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили атаку противника вблизи населенного пункта Довгенькое.
На Купянском направлении российские оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи Липового и в сторону Ольговки, Шандриголового и Серебрянского леса. Четыре боевых столкновения продолжаются.
На Северском направлении Силы обороны отражают атаку противника в сторону Серебрянки.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили семь атак противника в районе Курдюмовки и в сторону Предтечино, Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил пять штурмовых действий в сторону Щербиновки и Яблоновки. Одно сражение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и отразили 28 атак противника, один бой продолжается до сих пор. Авиационные удары потерпели районы населенных пунктов Коптево, Разино.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Одрадне, Вольное Поле, Богатырь и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбивают вражескую атаку вблизи Малиновки. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Успеновка, Малиновка и Полтавка.
На Приднепровском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.
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