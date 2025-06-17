Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 80 боїв від початку доби

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, з яких п’ять продовжуються. Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинувши вісім керованих авіабомб, а також здійснив 132 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.