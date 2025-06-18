Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 18.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили 17 ворожих атак, ще чотири боєзіткнення тривають. Авіація загарбників завдала двох ударів, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби. Крім того, ворог здійснив 87 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував у районах Вовчанська, Липців та Довгенького, крім того, завдав авіаудару по району населеного пункту Лобанівка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямку Карпівки. Наразі триває два боєзіткнення.