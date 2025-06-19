Покровское направление остается самым горячим на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло девять боестолкновений. Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив пять управляемых авиабомб, а также совершил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили девять атак на позиции наших войск в районах Волчанска и Зеленого, четыре боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток армия захватчика совершила 18 атак на позиции украинских воинов вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка и Зеленая Долина. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Одну вражескую атаку отразили украинские защитники на Северском направлении, в районе Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении с начала этих суток произошло два боестолкновения в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.