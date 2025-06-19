Покровское направление остается самым горячим на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Покровское направление остается самым горячим на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов и принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. По состоянию на данный момент общее количество боевых столкновений составляет 88.

Главные тезисы

  • Покровское направление остается наиболее напряженным участком украинского фронта.
  • Российские захватчики предприняли 28 попыток вторжения в позиции украинских защитников на этом направлении.
  • Украинские силы обороны успешно сдерживают нападения противника и удерживают свои позиции в районах Полтавка, Мирное, Миролюбовка и других населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 19 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло девять боестолкновений. Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив пять управляемых авиабомб, а также совершил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили девять атак на позиции наших войск в районах Волчанска и Зеленого, четыре боестолкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении в течение суток армия захватчика совершила 18 атак на позиции украинских воинов вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка и Зеленая Долина. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

  • Одну вражескую атаку отразили украинские защитники на Северском направлении, в районе Ивано-Дарьевки.

  • На Краматорском направлении с начала этих суток произошло два боестолкновения в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.

  • На Торецком направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Дилиевки, Белой Горы и Предтечиного. Силы обороны отбили десять штурмов противника, еще пять боестолкновений продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лысовка, Новосергеевка и Орехово. Силы обороны сдерживают напор противника, бои продолжаются.

  • На Новопавловском направлении украинские защитники отразили три штурмовых действия врага. Противник пытается продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Перестройка, Новоселка и Шевченко. Еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Ореховском направлении оккупанты нанесли авиаудары по Новоандреевке и Каменскому.

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