Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати
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Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 26 червня 2025 сягнули близько 1 015 750 осіб, зокрема за останню добу ліквідовані 1100 загарбників.

Головні тези:

  • За період з 24 лютого 2022 року по 26 червня 2025 загальні бойові втрати російських військ у війні проти України становлять понад 1 015 750 осіб.
  • Генштаб ЗСУ у Фейсбуці оголосив про ліквідацію 1100 загарбників за останню добу.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Також станом на 26 червня українські оборонці знищили:

  • танків — 10968 (+1),

  • бойових броньованих машин — 22892 (+7),

  • артилерійських систем — 29617 (+48),

  • РСЗВ — 1425 (+0),

  • засобів протиповітряної оборони — 1188 (+0),

  • літаків — 416 (+0),

  • гелікоптерів — 337 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 42153 (+107),

  • крилатих ракет — 3388 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0),

  • підводний човен — 1 (+0) ,

  • 53195 (+111) одиниць автомобільної техніки й автоцистерн,

  • 3921 (+1) одиницю спеціальної техніки армії РФ.

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Категорія
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