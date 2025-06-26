Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати російських військ у живій силі з 24 лютого 2022 року по 26 червня 2025 сягнули близько 1 015 750 осіб, зокрема за останню добу ліквідовані 1100 загарбників.
Головні тези:
- За період з 24 лютого 2022 року по 26 червня 2025 загальні бойові втрати російських військ у війні проти України становлять понад 1 015 750 осіб.
- Генштаб ЗСУ у Фейсбуці оголосив про ліквідацію 1100 загарбників за останню добу.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці.
Також станом на 26 червня українські оборонці знищили:
танків — 10968 (+1),
бойових броньованих машин — 22892 (+7),
артилерійських систем — 29617 (+48),
РСЗВ — 1425 (+0),
засобів протиповітряної оборони — 1188 (+0),
літаків — 416 (+0),
гелікоптерів — 337 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 42153 (+107),
крилатих ракет — 3388 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0),
підводний човен — 1 (+0) ,
53195 (+111) одиниць автомобільної техніки й автоцистерн,
3921 (+1) одиницю спеціальної техніки армії РФ.
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