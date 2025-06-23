Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати
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За добу ЗСУ ліквідували 1010 окупантів РФ та знищили 58 артилерійських систем.

Головні тези:

  • За добу ЗСУ ліквідували 1010 окупантів РФ та знищили 58 артилерійських систем.
  • Загальні втрати армії РФ у війні проти України становлять 1012500 військових з часу вторгнення в Україну 24.02.2022.
  • Під час військових операцій від 24.02.2022 по 23.06.2025 армія РФ втратила близько 10965 танків, 22872 бойових броньованих машин та 29490 артилерійських систем.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Росія втратила 1012500 військових з часу вторгнення в Україну 24.02.2022.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1012500 (+1010) осіб

  • танків – 10965 (+1) од.

  • бойових броньованих машин – 22872 (+5) од.

  • артилерійських систем – 29490 (+58) од.

  • РСЗВ – 1423 (+2) од.

  • засобів ППО – 1188 (+0) од.

  • літаків – 416 (+0) од.

  • гелікоптерів – 337 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41717 (+138)

  • крилатих ракет – 3376 (+0)

  • кораблів / катерів – 28 (+0) од.

  • підводних човнів – 1 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52861 (+127) од.

  • спеціальної техніки – 3920 (+0)

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