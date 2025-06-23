Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

За добу ЗСУ ліквідували 1010 окупантів РФ та знищили 58 артилерійських систем.
Головні тези:
- За добу ЗСУ ліквідували 1010 окупантів РФ та знищили 58 артилерійських систем.
- Загальні втрати армії РФ у війні проти України становлять 1012500 військових з часу вторгнення в Україну 24.02.2022.
- Під час військових операцій від 24.02.2022 по 23.06.2025 армія РФ втратила близько 10965 танків, 22872 бойових броньованих машин та 29490 артилерійських систем.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Росія втратила 1012500 військових з часу вторгнення в Україну 24.02.2022.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1012500 (+1010) осіб
танків – 10965 (+1) од.
бойових броньованих машин – 22872 (+5) од.
артилерійських систем – 29490 (+58) од.
РСЗВ – 1423 (+2) од.
засобів ППО – 1188 (+0) од.
літаків – 416 (+0) од.
гелікоптерів – 337 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41717 (+138)
крилатих ракет – 3376 (+0)
кораблів / катерів – 28 (+0) од.
підводних човнів – 1 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн – 52861 (+127) од.
спеціальної техніки – 3920 (+0)
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