Генштаб ВСУ оновил потери армии РФ в войне против Украины

За сутки ВСУ ликвидировали 1010 окупантов РФ и уничтожили 58 артиллерийских систем.
Главные тезисы
- Армия РФ потеряла около 10 965 танков, 22 872 боевых бронированных машин и 29 490 артиллерийских систем за период войны против Украины.
- За сутки ВСУ ликвидировали 1010 оккупантов РФ и уничтожили 58 артиллерийских систем.
- Общие потери армии РФ в войне против Украины составляют 1012,5 тысяч военных.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Россия потеряла 1012,5 тысяч военных со времени вторжения в Украину 24.02.2022.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1012500 (+1010) человек
танков — 10 965 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 22872 (+5) ед.
артиллерийских систем — 29490 (+58) ед.
РСЗО — 1423 (+2) ед.
средств ПВО — 1188 (+0) ед.
самолетов — 416 (+0) ед.
вертолетов — 337 (+0) ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня — 41717 (+138)
крылатых ракет — 3376 (+0)
кораблей/катеров — 28 (+0) ед.
подлодок — 1 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 52861 (+127) ед.
специальной техники — 3920 (+0)
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