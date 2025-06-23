Генштаб ВСУ оновил потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ оновил потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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За сутки ВСУ ликвидировали 1010 окупантов РФ и уничтожили 58 артиллерийских систем.

Главные тезисы

  • Армия РФ потеряла около 10 965 танков, 22 872 боевых бронированных машин и 29 490 артиллерийских систем за период войны против Украины.
  • За сутки ВСУ ликвидировали 1010 оккупантов РФ и уничтожили 58 артиллерийских систем.
  • Общие потери армии РФ в войне против Украины составляют 1012,5 тысяч военных.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Россия потеряла 1012,5 тысяч военных со времени вторжения в Украину 24.02.2022.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1012500 (+1010) человек

  • танков — 10 965 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 22872 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 29490 (+58) ед.

  • РСЗО — 1423 (+2) ед.

  • средств ПВО — 1188 (+0) ед.

  • самолетов — 416 (+0) ед.

  • вертолетов — 337 (+0) ед.

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 41717 (+138)

  • крылатых ракет — 3376 (+0)

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед.

  • подлодок — 1 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 52861 (+127) ед.

  • специальной техники — 3920 (+0)

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