Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев

Генштаб ВСУ
фронт
Читати українською

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и деревни. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 91.

Главные тезисы

  • На фронте произошло более 100 боев между ВСУ и российской армией, украинские войска отразили 18 вражеских атак.
  • Российские войска совершили 116 артиллерийских обстрелов на позиции украинских войск и населенных пунктов.
  • На различных направлениях продолжаются боестолкновения, украинские защитники успешно отбивают атаки врага.

Актуальная ситуация на фронте 20 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили 18 вражеских атак, еще шесть боестолкновений продолжаются. Авиация захватчиков нанесла 6 ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одна из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг пять раз атаковал в районах Зеленого и Волчанска, три атаки продолжаются.

  • На Купянском направлении российские оккупанты совершили одну атаку в направлении Степной Новоселовки, боестолкновение завершено.

  • На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольга, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенкового. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

  • На Северском направлении в районе Григоровки противник однажды атаковал позиции наших войск, боестолкновение завершено.

  • На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Белой Горы, Предтечино и Ступочек. Подразделы Сил обороны отразили все четыре атаки.

  • В Торецком направлении враг пять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецкая и Яблоновки. Четыре штурмовых действия захватчиков наши защитники уже отбили.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Надеевка, Серебряное, и в направлениях Владимировки, Новоподловки, Новоподловки. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 22 атаки.

  • На Новопавловском направлении украинские защитники остановили шесть штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Отрадного, Богатыря, Свободного Поля и Шевченко.

  • На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю, штурмовых действий противник не производил.

  • На Ореховском направлении украинские защитники отразили две атаки противника в направлении Новоандреевки.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали более 1 тыс оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1 тыс окупантов и 63 артсистемы РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?