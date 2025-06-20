Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили 18 вражеских атак, еще шесть боестолкновений продолжаются. Авиация захватчиков нанесла 6 ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одна из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг пять раз атаковал в районах Зеленого и Волчанска, три атаки продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили одну атаку в направлении Степной Новоселовки, боестолкновение завершено.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольга, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенкового. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

На Северском направлении в районе Григоровки противник однажды атаковал позиции наших войск, боестолкновение завершено.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Белой Горы, Предтечино и Ступочек. Подразделы Сил обороны отразили все четыре атаки.