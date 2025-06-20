Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боев

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и деревни. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 91.
Главные тезисы
- На фронте произошло более 100 боев между ВСУ и российской армией, украинские войска отразили 18 вражеских атак.
- Российские войска совершили 116 артиллерийских обстрелов на позиции украинских войск и населенных пунктов.
- На различных направлениях продолжаются боестолкновения, украинские защитники успешно отбивают атаки врага.
Актуальная ситуация на фронте 20 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили 18 вражеских атак, еще шесть боестолкновений продолжаются. Авиация захватчиков нанесла 6 ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одна из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг пять раз атаковал в районах Зеленого и Волчанска, три атаки продолжаются.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили одну атаку в направлении Степной Новоселовки, боестолкновение завершено.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольга, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенкового. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.
На Северском направлении в районе Григоровки противник однажды атаковал позиции наших войск, боестолкновение завершено.
На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Белой Горы, Предтечино и Ступочек. Подразделы Сил обороны отразили все четыре атаки.
В Торецком направлении враг пять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецкая и Яблоновки. Четыре штурмовых действия захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Надеевка, Серебряное, и в направлениях Владимировки, Новоподловки, Новоподловки. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 22 атаки.
На Новопавловском направлении украинские защитники остановили шесть штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Отрадного, Богатыря, Свободного Поля и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю, штурмовых действий противник не производил.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили две атаки противника в направлении Новоандреевки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-