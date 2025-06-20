Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 20.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили 18 ворожих атак, ще шість боєзіткнень тривають. Авіація загарбників завдала 6 ударів, скинувши при цьому 12 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 116 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував у районах Зеленого та Вовчанська, три атаки ще тривають.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку в напрямку Степової Новоселівки, боєзіткнення завершено.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку в районі Григорівки противник один раз атакував позиції наших військ, боєзіткнення завершено.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Білої Гори, Предтечиного та Ступочок. Підрозділи Сил оборони відбили всі чотири атаки.