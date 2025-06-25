ЗСУ ліквідували 950 російських окупантів протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2025 року, становлять близько 1 014 650 осіб, з них ще 950 осіб — за минулу добу.
Головні тези:
- За час повномасштабного вторгнення в Україну Збройні сили України ліквідували понад 1 мільйон російських окупантів.
- За останню добу ЗСУ вдалось нейтралізувати 950 російських військових.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані щодо втрат російських окупантів у війні проти України.
Також російська армія втратила:
танків — 10967 (+1),
бойових броньованих машин — 22885 (+6),
артилерійських систем — 29569 (+58),
РСЗВ — 1425 (+1),
засобів ППО — 1188 (+0),
літаків — 416 (+0),
гелікоптерів — 337 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 42046 (+131),
крилатих ракет — 3388 (+0),
кораблів/катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 53084 (+123),
спеціальної техніки — 3920 (+0).
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