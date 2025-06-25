ЗСУ ліквідували 950 російських окупантів протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 950 російських окупантів протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2025 року, становлять близько 1 014 650 осіб, з них ще 950 осіб — за минулу добу.

Головні тези:

  • За час повномасштабного вторгнення в Україну Збройні сили України ліквідували понад 1 мільйон російських окупантів.
  • За останню добу ЗСУ вдалось нейтралізувати 950 російських військових.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані щодо втрат російських окупантів у війні проти України.

Актуальні втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 10967 (+1),

  • бойових броньованих машин — 22885 (+6),

  • артилерійських систем — 29569 (+58),

  • РСЗВ — 1425 (+1),

  • засобів ППО — 1188 (+0),

  • літаків — 416 (+0),

  • гелікоптерів — 337 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 42046 (+131),

  • крилатих ракет — 3388 (+0),

  • кораблів/катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 53084 (+123),

  • спеціальної техніки — 3920 (+0).

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