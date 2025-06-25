ВСУ ликвидировали 950 российских оккупантов в течение суток

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 25 июня 2025 года, составляют около 1 014 650 человек, из них еще 950 человек — за минувшие сутки.
Главные тезисы
- За сутки ВСУ ликвидировали 950 российских военных на территории Украины.
- Общие потери российских войск с начала вторжения в Украину составляют более 1 миллиона человек.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по потере российских оккупантов в войне против Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 10967 (+1),
боевых бронированных машин — 22885 (+6),
артиллерийских систем — 29569 (+58),
РСЗО — 1425 (+1),
средств ПВО — 1188 (+0),
самолетов — 416 (+0),
вертолетов — 337 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 42046 (+131),
крылатых ракет — 3388 (+0),
кораблей/катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 53084 (+123),
специальной техники — 3920 (+0).
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