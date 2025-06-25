ВСУ ликвидировали 950 российских оккупантов в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 950 российских оккупантов в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 25 июня 2025 года, составляют около 1 014 650 человек, из них еще 950 человек — за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • За сутки ВСУ ликвидировали 950 российских военных на территории Украины.
  • Общие потери российских войск с начала вторжения в Украину составляют более 1 миллиона человек.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по потере российских оккупантов в войне против Украины.

Актуальные потери армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 10967 (+1),

  • боевых бронированных машин — 22885 (+6),

  • артиллерийских систем — 29569 (+58),

  • РСЗО — 1425 (+1),

  • средств ПВО — 1188 (+0),

  • самолетов — 416 (+0),

  • вертолетов — 337 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 42046 (+131),

  • крылатых ракет — 3388 (+0),

  • кораблей/катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 53084 (+123),

  • специальной техники — 3920 (+0).

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