Як при Сталині. У Росії майже повністю засекретили демографічну статистику

На тлі важких втрат на фронті Росія майже повністю засекретила демографічну статистику.
Головні тези:
- Російська влада засекретила чисельність населення, кількість народжених та інші важливі дані.
- Це рішення може вплинути на якість життя громадян та формування соціальних програм.
- Приховування демографічних статистик нагадує практики тоталітарних режимів минулого.
Росія засекретила втрати у війні проти України
Про це повідомляє російський опозиційний проєкт "Агентство.Новости".
Російська влада приховала всю інформацію про населення, крім двох малозначущих показників, розповів журналістам провідний російський демограф, який вважав за краще залишитися неназваним.
Зокрема тепер у Росії засекречено такі базові статистичні дані як:
чисельність постійного населення,
кількість народжених,
кількість померлих,
кількість шлюбів і розлучень,
кількість іммігрантів тощо.
Зазначається, що дані про народження, смерті, шлюби і розлучення прибрали з публічного доступу вже деякий час тому.
Тепер же в статистичному збірнику доступні тільки два показники — сумарний коефіцієнт народжуваності за регіонами і сумарний коефіцієнт третіх і наступних дітей.
Демограф зазначає, що найближчим часом має бути опублікований регулярний бюлетень "Природний рух населення", але, ймовірно, і його засекретять
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