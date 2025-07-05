Як при Сталині. У Росії майже повністю засекретили демографічну статистику

На тлі важких втрат на фронті Росія майже повністю засекретила демографічну статистику.

Росія засекретила втрати у війні проти України

Про це повідомляє російський опозиційний проєкт "Агентство.Новости".

Так, 2 липня Росстат опублікував черговий збірник статистичної інформації, в якому не виявилося одного з найважливіших розділів — "Демографія". Поширити

Російська влада приховала всю інформацію про населення, крім двох малозначущих показників, розповів журналістам провідний російський демограф, який вважав за краще залишитися неназваним.

Зокрема тепер у Росії засекречено такі базові статистичні дані як:

чисельність постійного населення,

кількість народжених,

кількість померлих,

кількість шлюбів і розлучень,

кількість іммігрантів тощо.

Зазначається, що дані про народження, смерті, шлюби і розлучення прибрали з публічного доступу вже деякий час тому.

Тепер же в статистичному збірнику доступні тільки два показники — сумарний коефіцієнт народжуваності за регіонами і сумарний коефіцієнт третіх і наступних дітей.

Демограф зазначає, що найближчим часом має бути опублікований регулярний бюлетень "Природний рух населення", але, ймовірно, і його засекретять