Трамп публічно принизив Путіна та пообіцяв йому "сюрприз"
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Політика
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Трамп публічно принизив Путіна та пообіцяв йому "сюрприз"

The White House
Трамп

Американський лідер Дональд Трамп почав дедалі частіше привселюдно критикувати російського диктатора Володимира Путіна. Цього разу президент США неочікувано для всіх поскаржився, що нелегітимний глава Кремля говорить "багато нісенітниць".

Головні тези:

  • Трамп зізнався, що вважає заяви Путіна “безглуздими”.
  • Ці слова пролунали після того, як він наказав посилити підтримку України.

Трамп знову накинувся з претензіями на Путіна

Невдоволенням з приводу дій російського диктатора президент США поділився під час засідання свого кабінету.

Дональд Трамп вкотре повторив, що загарбницька війна РФ проти України "ніколи б не мала початись".

Після цього він публічно принизив Путіна:

Якщо чесно, Путін постійно нам говорить багато нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але у підсумку це виявляється безглуздим.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі представники ЗМІ поцікавилися в американського лідера, чи планує він ввести санкції проти РФ.

Так, я розглядаю це… Ну, я б не став вам про це розповідати, ми хочемо зробити невеликий сюрприз, — наголосив Дональд Трамп.

Що важливо розуміти, 8 липня Пентагон офіційно підтвердив, що після екстреного наказу президента США почали надсилати Україні додаткову оборонну зброю.

Як вдалося дізнатися виданню Axios, Трамп наказав надати Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot. Також він посилив тиск на Берлін, щоб той продав одну зі своїх батарей Patriot Україні.

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