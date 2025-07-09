Трамп публічно принизив Путіна та пообіцяв йому "сюрприз"

Американський лідер Дональд Трамп почав дедалі частіше привселюдно критикувати російського диктатора Володимира Путіна. Цього разу президент США неочікувано для всіх поскаржився, що нелегітимний глава Кремля говорить "багато нісенітниць".

Трамп знову накинувся з претензіями на Путіна

Невдоволенням з приводу дій російського диктатора президент США поділився під час засідання свого кабінету.

Дональд Трамп вкотре повторив, що загарбницька війна РФ проти України "ніколи б не мала початись".

Після цього він публічно принизив Путіна:

Якщо чесно, Путін постійно нам говорить багато нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але у підсумку це виявляється безглуздим. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі представники ЗМІ поцікавилися в американського лідера, чи планує він ввести санкції проти РФ.

Так, я розглядаю це… Ну, я б не став вам про це розповідати, ми хочемо зробити невеликий сюрприз, — наголосив Дональд Трамп. Поширити

Що важливо розуміти, 8 липня Пентагон офіційно підтвердив, що після екстреного наказу президента США почали надсилати Україні додаткову оборонну зброю.