Генштаб ЗСУ повідомляє про колосальні втрати армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили дві артилерійські системи, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один пункт управління російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1232 день повномасштабної агресії Росії проти України.
- 8 липня на фронті відбулося 183 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 9 липня 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 09.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 029 660 (+1 050) осіб,
танків — 11 000 (+5) од;
бойових броньованих машин — 22 969 (+2) од;
артилерійських систем — 30 102 (+68) од;
засобів ППО — 1 193 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 44 457 (+227) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 54 575 (+119) од;
спеціальної техніки — 3 929 (+2) од.
Протягом минулої доби російські загарбники завдали по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 83 авіаудари, зокрема скинули 139 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, вказано, що ворог здійснив 5928 обстрілів, з них 122 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 5928 дронів-камікадзе.
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