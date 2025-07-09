Абсолютний антирекорд. РФ випустила по Україні понад 740 дронів та ракет
Категорія
Україна
Дата публікації

Абсолютний антирекорд. РФ випустила по Україні понад 740 дронів та ракет

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі 8-9 липня країна-агресорка Росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку на Україну за весь період війни. Цього разу ворог використав 741 засіб повітряного нападу.

Головні тези:

  • Основний напрямок удару – Волинь, місто Луцьк.
  • Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях.

Атака РФ на Україну 8-9 липня — що відомо

Цього разу Росія здійснювала повітряний напад:

  • 728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово — рф;

  • 7 крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської обл. — рф;

  • 6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. — рф.

Що важливо розуміти, головний напрямок удару — Волинь, місто Луцьк.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 — збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені:

  • 296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

  • 7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" — збито.

Окрім того, вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих — на 14 локаціях.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО екстрено звернувся до США задля порятунку України
Рютте вкотре заступився за Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Луцьк
Атака РФ на Луцьк - що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Patriot для України. Що замислив Трамп
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?