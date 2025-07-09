Абсолютний антирекорд. РФ випустила по Україні понад 740 дронів та ракет

Протягом ночі 8-9 липня країна-агресорка Росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку на Україну за весь період війни. Цього разу ворог використав 741 засіб повітряного нападу.

Атака РФ на Україну 8-9 липня — що відомо

Цього разу Росія здійснювала повітряний напад:

728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово — рф;

7 крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської обл. — рф;

6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. — рф.

Що важливо розуміти, головний напрямок удару — Волинь, місто Луцьк.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 — збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені:

296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" — збито.

Окрім того, вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих — на 14 локаціях.