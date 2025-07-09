Абсолютный антирекорд. РФ выпустила по Украине более 740 дронов и ракет
Категория
Украина
Дата публикации

Абсолютный антирекорд. РФ выпустила по Украине более 740 дронов и ракет

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 8-9 июля - что известно
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В течение ночи 8-9 июля страна-агрессорка Россия совершила самую масштабную воздушную атаку на Украину за весь период войны. На этот раз враг использовал 741 средство воздушного нападения.

Главные тезисы

  • Основное направление удара – Волынь, город Луцк.
  • Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях.

Атака РФ на Украину 8-9 июля — что известно

На этот раз Россия совершала воздушное нападение:

  • 728 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово — рф;

  • 7 крылатыми ракетами "Х-101"/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской обл. и Курской обл. — рф;

  • 6 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл. — рф.

Что важно понимать, главное направление удара — Волынь, город Луцк.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 — сбиты огневыми средствами, 415 — локационно потеряны.

  • 296 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 415 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;

  • 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" — сбиты.

Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых — на 14 локациях.

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