Генштаб ВСУ сообщает о колоссальных потерях армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ сообщает о колоссальных потерях армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 9 июля 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили две артиллерийские системы, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1232 день полномасштабной агрессии России против Украины.
  • 8 июля на фронте произошло 183 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 9 июля 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 09.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 029 660 (+1 050) человек,

  • танков — 11 000 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 969 (+2) ед;

  • артиллерийских систем — 30 102 (+68) ед;

  • средств ПВО — 1193 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 44 457 (+227) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 54 575 (+119) ед;

  • специальной техники — 3 929 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам три ракетных удара с применением восьми ракет, а также 83 авиаудара, в том числе сбросили 139 управляемых авиационных бомб.

Более того, указано, что враг совершил 5928 обстрелов, из них 122 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 5928 дронов-камикадзе.

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