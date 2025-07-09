Генштаб ВСУ сообщает о колоссальных потерях армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили две артиллерийские системы, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1232 день полномасштабной агрессии России против Украины.
- 8 июля на фронте произошло 183 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 9 июля 2025 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 09.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 029 660 (+1 050) человек,
танков — 11 000 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 22 969 (+2) ед;
артиллерийских систем — 30 102 (+68) ед;
средств ПВО — 1193 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 44 457 (+227) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 54 575 (+119) ед;
специальной техники — 3 929 (+2) ед.
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам три ракетных удара с применением восьми ракет, а также 83 авиаудара, в том числе сбросили 139 управляемых авиационных бомб.
Более того, указано, что враг совершил 5928 обстрелов, из них 122 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 5928 дронов-камикадзе.
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