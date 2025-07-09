Генштаб ВСУ сообщает о колоссальных потерях армии РФ

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 09.07.25 ориентировочно составили:

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам три ракетных удара с применением восьми ракет, а также 83 авиаудара, в том числе сбросили 139 управляемых авиационных бомб.