"Разбомблю Москву к чертовой матери!". Как и почему Трамп угрожал Путину

Американский лидер Дональд Трампа заявил спонсорам своей президентской кампании, что он во время первой каденции делал все возможное, чтобы не допустить вторжения России в Украину, в частности, жестко угрожал диктатору Владимиру Путину.
Главные тезисы
- Аудиозапись приватной встречи Трампа с его донорами раскрывает ранее неизвестные детали отношений с Путиным.
- Президент США также рассказал, почему Си считает его "сумасшедшим".
Как Трамп пытался запугать Путина
По словам журналистов CNN, они получили аудиозапись одной из частных встреч Дональда Трампа с донорами своей кампании.
Во время нее глава Белого дома утверждает, что якобы пригрозил максимально жестким ответом Путину и Си, если бы они решились на вторжение в Украину и на Тайвань.
По словам американского лидера, Путин усомнился, что Трамп способен на подобное.
Трамп также заявил, что также озвучил предупреждение во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.
Таким образом, президент США пытался спасти Тайвань от потенциального вторжения КНР.
Как признался Трамп, он угрожал "бомбить Пекин".
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