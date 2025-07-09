"Разбомблю Москву к чертовой матери!". Как и почему Трамп угрожал Путину
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"Разбомблю Москву к чертовой матери!". Как и почему Трамп угрожал Путину

Трамп
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Источник:  CNN

Американский лидер Дональд Трампа заявил спонсорам своей президентской кампании, что он во время первой каденции делал все возможное, чтобы не допустить вторжения России в Украину, в частности, жестко угрожал диктатору Владимиру Путину.

Главные тезисы

  • Аудиозапись приватной встречи Трампа с его донорами раскрывает ранее неизвестные детали отношений с Путиным.
  • Президент США также рассказал, почему Си считает его "сумасшедшим".

Как Трамп пытался запугать Путина

По словам журналистов CNN, они получили аудиозапись одной из частных встреч Дональда Трампа с донорами своей кампании.

Во время нее глава Белого дома утверждает, что якобы пригрозил максимально жестким ответом Путину и Си, если бы они решились на вторжение в Украину и на Тайвань.

Путину я сказал: "Если вы зайдете в Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Говорю вам, что у меня нет выбора".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам американского лидера, Путин усомнился, что Трамп способен на подобное.

Но на 10% он мне поверил, — утверждал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что также озвучил предупреждение во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.

Таким образом, президент США пытался спасти Тайвань от потенциального вторжения КНР.

Как признался Трамп, он угрожал "бомбить Пекин".

Си подумал, что я сумасшедший, — заявил президент США.

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