ГУР выявило серьезную проблему в армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР выявило серьезную проблему в армии РФ

ГУР
Армия РФ издевается над собственными солдатами
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Главное управление разведки Украины узнало, что в армии России регулярно обворовывают собственных военных. Так, около 10% военнослужащих южного военного округа ВС РФ не получают денежного довольствия или получают его не в полном объеме.

Главные тезисы

  • ГУР фиксирует существенное ухудшение ситуации с выплатой денежного довольствия в российской армии.
  • Кремль проводит сознательную политику грабежа своих военных.

Армия РФ издевается над собственными солдатами

Украинские разведчики получили в свое распоряжение документы Минобороны РФ, подтверждающие все эти факты.

В них указано, что более 2,5 тысяч российских оккупантов южного округа вообще не получили денежного обеспечения из-за отсутствия документов об их зачислении на службу, еще около 3 тысяч из-за "отсутствия банковских реквизитов".

Более 20 тысяч человек получили причитающиеся им выплаты не в полном объеме из-за отсутствия соответствующих приказов. Не оформлены и выплаты семьям более 2 500 погибших военнослужащих, а также более 2 000 человек, уволенных из рядов России.

Что важно понимать, в документах речь идет только об одном из пяти военных округов России — южном.

Фактически это означает, что в масштабах всех вооруженных сил врага проблемы могут быть еще более серьезными.

Такая системность может свидетельствовать о сознательной политике обкрадывания государством-агрессором собственных военных, которых кремль использует как пушечное мясо. Это — очередное подтверждение того, что в армии России люди — лишь расходный материал.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

Данные, полученные украинскими разведчиками, указывают на серьезное ухудшение ситуации с выплатой денежного довольствия в армии РФ.

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