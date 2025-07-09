ГУР выявило серьезную проблему в армии РФ

Главное управление разведки Украины узнало, что в армии России регулярно обворовывают собственных военных. Так, около 10% военнослужащих южного военного округа ВС РФ не получают денежного довольствия или получают его не в полном объеме.
Главные тезисы
- ГУР фиксирует существенное ухудшение ситуации с выплатой денежного довольствия в российской армии.
- Кремль проводит сознательную политику грабежа своих военных.
Армия РФ издевается над собственными солдатами
Украинские разведчики получили в свое распоряжение документы Минобороны РФ, подтверждающие все эти факты.
В них указано, что более 2,5 тысяч российских оккупантов южного округа вообще не получили денежного обеспечения из-за отсутствия документов об их зачислении на службу, еще около 3 тысяч из-за "отсутствия банковских реквизитов".
Что важно понимать, в документах речь идет только об одном из пяти военных округов России — южном.
Фактически это означает, что в масштабах всех вооруженных сил врага проблемы могут быть еще более серьезными.
Данные, полученные украинскими разведчиками, указывают на серьезное ухудшение ситуации с выплатой денежного довольствия в армии РФ.
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