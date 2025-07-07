РФ срочно доукомплектовывает военную базу в Армении — данные ГУР

ГУР МО Украины обнародует телеграмму временно исполняющего обязанности начальника штаба южного военного округа ВС РФ генерал-майора Земскова. В документе содержится приказ командующего войсками южного военного округа ВС РФ о наращивании группировки российских войск путем так называемой доукомплектации российской военной базы в городе Гюмри (Армения).

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В телеграмме указан список мер по срочному “доукомплектованию” подразделений русской части за счет отбора личного состава из числа военнослужащих 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий южного военного округа ВС РФ.

Командиру воинской части — полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 г. осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы.

Командирам определенных подразделений приказано всячески содействовать проведению отбора кандидатов для прохождения службы в Гюмри.

Телеграмма российского командования

Приказом уточнены требования к профессиональной пригодности, уровню психологической устойчивости и боевой подготовке личного состава, который будет входить в будущий международный контингент. В том числе запрещается отбирать лиц, “принимавших роль в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ”.