РФ терміново доукомплектовує військову базу у Вірменії — дані ГУР

ГУР МО України оприлюднює телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зємскова. У документі міститься наказ командувача військами південного військового округу ЗС РФ про нарощування угрупування російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Ґюмрі (Вірменія).

ГУР слідкує за посиленням військової присутності РФ у Вірменії

У телеграмі зазначено перелік заходів із термінового “доукомплектування” підрозділів російської частини за рахунок відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС РФ.

Командиру войсковой части — полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 г. осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы.

Командирам визначених підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі.

Телеграма російського командування

Наказом уточнено вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту. Зокрема забороняється відбирати осіб, “принимавших участие в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ”.