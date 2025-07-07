РФ терміново доукомплектовує військову базу у Вірменії — дані ГУР

ГУР МО України оприлюднює телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зємскова. У документі міститься наказ командувача військами південного військового округу ЗС РФ про нарощування угрупування російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Ґюмрі (Вірменія).
Головні тези:
- Нарощування військової бази у Вірменії шляхом доукомплектації особового складу з інших регіонів.
- Російська армія збільшує свою присутність у регіоні та формує міжнародний контингент.
- Факти, що свідчать про те, які критерії обираються для відбору осіб у військовій базі.
ГУР слідкує за посиленням військової присутності РФ у Вірменії
У телеграмі зазначено перелік заходів із термінового “доукомплектування” підрозділів російської частини за рахунок відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС РФ.
Командиру войсковой части — полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 г. осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы.
Командирам визначених підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі.
Наказом уточнено вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту. Зокрема забороняється відбирати осіб, “принимавших участие в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ”.
ГУР МО України продовжує стежити за пересуванням російських військ.
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