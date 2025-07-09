ГУР виявило серйозну проблему в армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР виявило серйозну проблему в армії РФ

ГУР
Армія РФ знущається над власними солдатами
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Головне управління розвідки України дізналося, що в армії Росії регулярно обкрадають власних військових. Так, близько 10% військовослужбовців південного військового округу ЗС РФ не отримують грошового забезпечення або отримують його не в повному обсязі.

Головні тези:

  • ГУР фіксує суттєве погіршення ситуації з виплатою грошового забезпечення в російській армії.
  • Кремль проводить свідому політику обкрадання власних військових. 

Армія РФ знущається над власними солдатами

Українські розвідники отримали у своє розпорядження документи Міноборони РФ, які підтверджують усі ці факти.

У них вказано, що понад 2,5 тисячі російських окупантів південного округу взагалі не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їхнє зарахування на службу, ще близько 3 тисяч — через “відсутність банківських реквізитів”.

Понад 20 тисяч осіб отримали належні їм виплати не в повному обсязі через відсутність відповідних наказів. Не оформлені й виплати родинам понад 2 500 загиблих військовослужбовців, а також понад 2 000 осіб, звільнених із лав зс рф.

Що важливо розуміти, у документах мовиться лише про один із п’яти військових округів Росії — південний.

Фактично це означає, що у масштабах усіх збройних сил ворога проблеми можуть бути ще серйознішими.

Така системність може свідчити про свідому політику обкрадання державою-агресором власних військових, яких кремль використовує як гарматне мʼясо. Це — чергове підтвердження того, що в армії рф люди — лише розхідний матеріал.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МОУ

Дані, які отримали українські розвідники, вказують на серйозне погіршення ситуації з виплатою грошового забезпечення в армії РФ.

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