ГУР виявило серйозну проблему в армії РФ

Головне управління розвідки України дізналося, що в армії Росії регулярно обкрадають власних військових. Так, близько 10% військовослужбовців південного військового округу ЗС РФ не отримують грошового забезпечення або отримують його не в повному обсязі.

Армія РФ знущається над власними солдатами

Українські розвідники отримали у своє розпорядження документи Міноборони РФ, які підтверджують усі ці факти.

У них вказано, що понад 2,5 тисячі російських окупантів південного округу взагалі не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їхнє зарахування на службу, ще близько 3 тисяч — через “відсутність банківських реквізитів”.

Понад 20 тисяч осіб отримали належні їм виплати не в повному обсязі через відсутність відповідних наказів. Не оформлені й виплати родинам понад 2 500 загиблих військовослужбовців, а також понад 2 000 осіб, звільнених із лав зс рф. Поширити

Що важливо розуміти, у документах мовиться лише про один із п’яти військових округів Росії — південний.

Фактично це означає, що у масштабах усіх збройних сил ворога проблеми можуть бути ще серйознішими.

Така системність може свідчити про свідому політику обкрадання державою-агресором власних військових, яких кремль використовує як гарматне мʼясо. Це — чергове підтвердження того, що в армії рф люди — лише розхідний матеріал. Андрій Юсов Представник ГУР МОУ

Дані, які отримали українські розвідники, вказують на серйозне погіршення ситуації з виплатою грошового забезпечення в армії РФ.