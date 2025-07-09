ГУР виявило серйозну проблему в армії РФ

Головне управління розвідки України дізналося, що в армії Росії регулярно обкрадають власних військових. Так, близько 10% військовослужбовців південного військового округу ЗС РФ не отримують грошового забезпечення або отримують його не в повному обсязі.
Головні тези:
- ГУР фіксує суттєве погіршення ситуації з виплатою грошового забезпечення в російській армії.
- Кремль проводить свідому політику обкрадання власних військових.
Армія РФ знущається над власними солдатами
Українські розвідники отримали у своє розпорядження документи Міноборони РФ, які підтверджують усі ці факти.
У них вказано, що понад 2,5 тисячі російських окупантів південного округу взагалі не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їхнє зарахування на службу, ще близько 3 тисяч — через “відсутність банківських реквізитів”.
Що важливо розуміти, у документах мовиться лише про один із п’яти військових округів Росії — південний.
Фактично це означає, що у масштабах усіх збройних сил ворога проблеми можуть бути ще серйознішими.
Дані, які отримали українські розвідники, вказують на серйозне погіршення ситуації з виплатою грошового забезпечення в армії РФ.
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