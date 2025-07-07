ГУР далекобійними дронами уразило Ільський НПЗ у Росії — джерела
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ГУР далекобійними дронами уразило Ільський НПЗ у Росії — джерела

дрон
Джерело:  online.ua

7 липня ГУР далекобійними безпілотниками завдало удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара. Він розташований в Краснодарському краї Росії. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

Головні тези:

  • ГУР вдарило по Ільському нафтопереробному заводу у Росії далекобійними дронами, спричинивши пожежу та зупинку виробничих процесів.
  • Атака була наслідком влучання в технологічний цех підприємства, підтверджена місцевими ЗМІ та зафіксованими вибухами на території заводу.

ГУР атакувало Ільський НПЗ у Росії

За даними джерел, внаслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства.

Удар спричинив пожежу та зупинку частини виробничих процесів.

Місцеві російські ЗМІ також підтверджують факт атаки й зафіксовані вибухи на території заводу.

Скрин російських медіа

Ільський НПЗ ім. А. Шамара — нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.

КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом.

Даний НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, безпосередньо залучене до ведення агресивної війни проти України.

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