ГУР далекобійними дронами уразило Ільський НПЗ у Росії — джерела

7 липня ГУР далекобійними безпілотниками завдало удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара. Він розташований в Краснодарському краї Росії. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

ГУР атакувало Ільський НПЗ у Росії

За даними джерел, внаслідок атаки було влучання в один із технологічних цехів підприємства.

Удар спричинив пожежу та зупинку частини виробничих процесів.

Місцеві російські ЗМІ також підтверджують факт атаки й зафіксовані вибухи на території заводу.

Скрин російських медіа

Ільський НПЗ ім. А. Шамара — нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.

КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом.

Даний НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, безпосередньо залучене до ведення агресивної війни проти України.