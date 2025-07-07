ГУР дальнобойными дронами поразило Ильский НПЗ в России — источники

7 июля ГУР дальнобойными беспилотниками нанес удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А.А. Шамара. Он расположен в Краснодарском крае России. Об этом сообщили источники в военной разведке.
Главные тезисы
- Ильский НПЗ в России подвергся атаке дронами, остановившей часть производства из-за пожара.
- ГУР нанесло удар по технологическому цеху завода, что привело к взрывам и остановке производственных процессов.
- Источники военной разведки сообщили о дальнобойной атаке на Ильский НПЗ в России.
ГУР атаковало Ильский НПЗ в России
По данным источников, в результате атаки было попадание в один из технологических цехов предприятия.
Удар вызвал пожар и остановку части производственных процессов.
Местные российские СМИ также подтверждают факт атаки и зафиксированные взрывы на территории завода.
Ильский НПЗ им. А. Шамара — нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа.
КНГК-ИНПЗ занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.
Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессорки, непосредственно вовлеченного в ведение агрессивной войны против Украины.
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