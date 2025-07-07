ГУР дальнобойными дронами поразило Ильский НПЗ в России — источники

7 июля ГУР дальнобойными беспилотниками нанес удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу имени А.А. Шамара. Он расположен в Краснодарском крае России. Об этом сообщили источники в военной разведке.

ГУР атаковало Ильский НПЗ в России

По данным источников, в результате атаки было попадание в один из технологических цехов предприятия.

Удар вызвал пожар и остановку части производственных процессов.

Местные российские СМИ также подтверждают факт атаки и зафиксированные взрывы на территории завода.

Скрин российских медиа

Ильский НПЗ им. А. Шамара — нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа.

КНГК-ИНПЗ занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессорки, непосредственно вовлеченного в ведение агрессивной войны против Украины.