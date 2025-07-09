"Розбомблю Москву до бісової матері!". Як та чому Трамп погрожував Путіну
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"Розбомблю Москву до бісової матері!". Як та чому Трамп погрожував Путіну

Трамп
Джерело:  CNN

Американський лідер Дональд Трампа заявив спонсорам своєї президентської кампанії, що він під час першої каденції робив все можливе, щоб не допустити вторгнення Росії в Україну, зокрема жорстко погрожував диктатору Володимиру Путіну.

Головні тези:

  • Аудіозапис приватної зустрічі Трампа з його донорами розкриває раніше невідомі деталі відносин з Путіним.
  • Президент США також розповів, чому Сі вважає його “божевільним”.

Як Трамп намагався залякати Путіна

За словами журналістів CNN, вони отримали аудіозапис однієї з минулорічних приватних зустрічей Дональда Трампа з донорами своєї кампанії.

Під час неї очільник Білого дому стверджує, що нібито пригрозив максимально жорсткою відповіддю Путіну та Сі, якби ті наважились на вторгнення в Україну і на Тайвань.

Путіну я сказав: "Якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері. Кажу вам, що у мене немає вибору.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами американського лідера, Путін засумнівався, що Трамп здатен на подібне.

Але на 10% він мені повірив, — стверджував очільника Білого дому.

Трамп також заявив, що так само озвучив попередження під час переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Таким чином президент США намагався врятувати Тайвань від потенційного вторгнення КНР.

Як зізнався Трамп, він погрожував "бомбити Пекін".

Сі подумав, що я божевільний, — заявив президент США.

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