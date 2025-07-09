"Розбомблю Москву до бісової матері!". Як та чому Трамп погрожував Путіну

Американський лідер Дональд Трампа заявив спонсорам своєї президентської кампанії, що він під час першої каденції робив все можливе, щоб не допустити вторгнення Росії в Україну, зокрема жорстко погрожував диктатору Володимиру Путіну.
Головні тези:
- Аудіозапис приватної зустрічі Трампа з його донорами розкриває раніше невідомі деталі відносин з Путіним.
- Президент США також розповів, чому Сі вважає його “божевільним”.
Як Трамп намагався залякати Путіна
За словами журналістів CNN, вони отримали аудіозапис однієї з минулорічних приватних зустрічей Дональда Трампа з донорами своєї кампанії.
Під час неї очільник Білого дому стверджує, що нібито пригрозив максимально жорсткою відповіддю Путіну та Сі, якби ті наважились на вторгнення в Україну і на Тайвань.
За словами американського лідера, Путін засумнівався, що Трамп здатен на подібне.
Трамп також заявив, що так само озвучив попередження під час переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Таким чином президент США намагався врятувати Тайвань від потенційного вторгнення КНР.
Як зізнався Трамп, він погрожував "бомбити Пекін".
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