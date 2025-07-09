Погрози Трампа "розбомбити Москву" — у Путіна дивно відреагували

У Кремлі засумнівалися в автентичності торішнього аудіозапису, де президент США Дональд Трамп розповідає, як під час свого першого терміну погрожував російському правителю Володимиру Путіну "розбомбити Москву".

Пєсков цинічно вважає фейком обіцянки Трампа ударити по Москві

Речник нелегітимного президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів на питання журналістів щодо свого ставлення до заяви Трампа.

Я не можу ні підтвердити, ні спростувати це, навіть якби хотів... Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Останнім часом багато фейкових новин.

Йдеться про аудіозапис з тогорічної зустрічі Трампа з донорами кампанії, нині оприлюднений телеканалом CNN. У ньому Трамп розповідає, як нібито за першої президентської каденції пригрозив максимально жорсткою відповіддю лідерам РФ і Китаю, якби ті наважились на вторгнення в Україну і на Тайвань.

Путіну я сказав: "Якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері. Кажу вам, що у мене немає вибору". Дональд Трамп Президент США

Останніми днями президент США відчутно змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля. Зокрема Трамп напередодні сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".