Издание The New York Post, известное своей поддержкой республиканской партии, снова обратилось к президенту США Дональду Трампу, на этот раз с призывом возобновить поставки военной помощи Украине.

The New York Post обратилось к Трампу насчет Украины

The New York Post выпустило статью под названием «Влад дал свой ответ о мире. Президент: Мы должны перевооружить Украину».

Ее авторы обратились к Трампу, указав, что американский президент понимает, что «главным препятствием для мира в Украине является агрессия России».

Путин вновь подчеркнул, что не готов согласиться на перемирие, пока не будут устранены «первопричины» конфликта. Для него «первопричиной» само существование Украины. После вашего призыва (призыва Трампа о перемирии — ред.) он совершил самую большую за всю войну атаку беспилотниками и ракетами. Так почему, господин Президент, ваша администрация наказывает Украину?

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Они обратили внимание на то, что существует мнение, что помощь Украине каким-то образом вредит Соединенным Штатам и не отвечает интересам страны. Это, по их словам, далеко от истины.

Хотя, пишут журналисты, некоторые американские чиновники утверждают, что у США не хватает оружия, но многие из этого оружия уже были выделены Украине — часть его уже в Польше. Украина, напоминают журналисты, платит за нее, отчасти из конфискованных российских активов и европейских грантов, что «стимулирует наши предприятия производить больше». Поделиться

И эти деньги могут идти на развитие американских технологий, в частности, «Золотого купола», говорится в статье.

Но самое главное, что судьба Украины посылает миру сигнал об Америке. Россия… это умирающее террористическое государство. Путин готов пролить кровь своего народа в последней попытке спасти империю. Если мы позволим ему добиться успеха, если мы поможем ему добиться успеха, это будет угрожать не только Европе. Это покажет Китаю, что наши союзы изменчивы, а наше терпение коротко. Россия и Китай преследуют одну стратегическую цель: противостоять Соединенным Штатам.

Журналисты похвалили Трампа за «историческую серию успехов», среди которых — принятие «Великого прекрасного закона», заключение торговых соглашений с другими странами, атака США на ядерные объекты Ирана.

Путин понимает только силу. Он будет продолжать оскорблять и игнорировать вас, если Соединенные Штаты не примут обязательства защищать Киев. Падение Украины — это не катастрофа, в которой можно обвинить кого-то другого или которую можно объяснить как незначительную. Это дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно отразится на вашем президентстве. Не отступайте.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила, что Пентагон приостановил предоставление Украине боеприпасов и ракет, заявив, что такое решение принято, "чтобы поставить интересы Америки на первое место после осмотра Министерством обороны США военной поддержки и помощи другим странам мира".