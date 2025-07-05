The New York Post звернулося до Трампа щодо України

The New York Post випустило статтю під назвою «Влад дав свою відповідь щодо миру. Пане Президенте: Ми повинні переозброїти Україну».

Її автори звернулись до Трампа, вказавши, що американський президент розуміє, що «головною перешкодою для миру в Україні є агресія Росії».

Путін знову наголосив, що не готовий погодитися на перемир'я, доки не будуть усунені «першопричини» конфлікту. Для нього «першопричиною» є саме існування України. Після вашого заклику (заклику Трампа про перемир’я — ред.) він здійснив найбільшу за всю війну атаку безпілотниками та ракетами. То чому, пане Президенте, ваша адміністрація карає Україну?

Читайте також: Трамп назвав розмову із Зеленським «хорошою» й «стратегічною»

Вони звернули увагу, що існує думка, що допомога Україні якимось чином шкодить Сполученим Штатам і не відповідає інтересам країни. Це, за їх словами, є далеким від істини.

Хоча, пишуть журналісти, деякі американські чиновники стверджують, що у США не вистачає зброї, але багато з цієї зброї вже було виділено Україні — частина її вже в Польщі. Україна, нагадують журналісти, платить за неї, частково з конфіскованих російських активів і європейських грантів, що «стимулює наші підприємства виробляти більше». Поширити

І ці гроші можуть іти на розвиток американських технологій, зокрема «Золотого купола», йдеться у статті.

Але найголовніше, що доля України посилає світу сигнал про Америку. Росія… це вмираюча терористична держава. Путін готовий пролити кров свого народу в останній спробі врятувати імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це загрожуватиме не тільки Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи мінливі, а наше терпіння коротке. Росія і Китай мають одну стратегічну мету: протистояти Сполученим Штатам.

Журналісти похвалили Трампа за «історичну серію успіхів», серед яких — ухвалення «Великого прекрасного закону», укладення торгівельних угод з іншими країнами, атака США на ядерні об’єкти Ірану. Схожу тактику (як до Ірану) потрібно використовувати для кремлівського лідера, наголошують автори статті.

Путін розуміє тільки силу. Він продовжуватиме ображати і ігнорувати вас, якщо Сполучені Штати не візьмуть на себе зобов'язання захищати Київ. Падіння України — це не катастрофа, в якій можна звинуватити когось іншого або яку можна пояснити як незначну. Це дестабілізує світ, послабить Америку і негативно відіб'ється на вашому президентстві. Не відступайте.

Раніше речниця Білого дому Анна Келлі підтвердила, що Пентагон призупинив надання Україні боєприпасів та ракет, заявивши, що таке рішення ухвалене, "аби поставити інтереси Америки на перше місце після огляду Міністерством оборони США військової підтримки та допомоги іншим країнам світу".