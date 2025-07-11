Массированная атака дронов РФ по Одессе — количество пострадавших возросло

В результате вражеской дроновой атаки по Одессе утром 11 июля пострадали девять человек.
Главные тезисы
- Российская армия осуществила атаку по Одессе дронами, в результате чего пострадали девять человек.
- Повреждена гражданская инфраструктура, включая жилые дома, административные здания и конюшни.
- Семеро пострадавших были госпитализированы, в том числе жертвами стали животные в конном клубе.
Россия атаковала Одессу: есть раненые
Об этом в эфире сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Он отметил, что в результате атаки повреждение гражданской инфраструктуры, в частности жилого дома, СТО и конюшни.
11 июля армия РФ атаковала Одессу дронами. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 8 человек.
В результате российской атаки пострадал конный клуб: одно животное погибло, другое получило ранение.
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