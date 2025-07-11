Массированная атака дронов РФ по Одессе — количество пострадавших возросло

В результате вражеской дроновой атаки по Одессе утром 11 июля пострадали девять человек.

Россия атаковала Одессу: есть раненые

Об этом в эфире сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Пока известно о девяти пострадавших, семеро из них госпитализированы, другим помощь была оказана на месте. Олег Кипер Глава Одесской ОВА

Он отметил, что в результате атаки повреждение гражданской инфраструктуры, в частности жилого дома, СТО и конюшни.

11 июля армия РФ атаковала Одессу дронами. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 8 человек.

В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили. Сейчас известно о 8 пострадавших, оказывается необходимая медицинская помощь. Поделиться

В результате российской атаки пострадал конный клуб: одно животное погибло, другое получило ранение.