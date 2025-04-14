В Одессе пострадали 7 человек в результате ночной атаки РФ

В результате атаки России на Одессу количество пострадавших возросло до семи человек. Повреждены медицинское учреждение и другие гражданские объекты.
Главные тезисы
- Семь человек пострадали в результате атаки России на Одессу, повреждены медицинское учреждение и другие гражданские объекты.
- Беспилотники РФ атаковали гражданские объекты в Одессе, что привело к ущербу для инфраструктуры.
- Аварийная служба и добровольцы активно участвуют в ликвидации последствий атаки и пожара, возникшего после ударов шахедов.
Россия атаковала Одессу шахедами: что известно
В ночь на 14 апреля Одесскую область атаковали вражеские беспилотники. В результате ударов пострадали, предварительно, по меньшей мере семь человек.
По предварительной информации МВД Украины, в результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
В частности, складское помещение, станцию технического обслуживания, медицинское учреждение, а также находившиеся поблизости автомобили.
Напомним, что в воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных БПЛА.
В Воздушных силах предупреждали жителей города о фиксации дронов-камикадзе противника в районе Одессы. Но призывали граждан находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
Как передали в Одесском городском совете, из-за удара "Шахедов" была повреждена одна из городских больниц.
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