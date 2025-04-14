В Одессе пострадали 7 человек в результате ночной атаки РФ

В результате атаки России на Одессу количество пострадавших возросло до семи человек. Повреждены медицинское учреждение и другие гражданские объекты.

Россия атаковала Одессу шахедами: что известно

В ночь на 14 апреля Одесскую область атаковали вражеские беспилотники. В результате ударов пострадали, предварительно, по меньшей мере семь человек.

По предварительной информации МВД Украины, в результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, складское помещение, станцию технического обслуживания, медицинское учреждение, а также находившиеся поблизости автомобили.

От ГСЧС привлекалось 14 единиц техники и 67 спасателей. Также привлечена 1 единица техники и 3 добровольца от Ассоциации добровольных пожарных Украины. Поделиться

Пожар в Одессе после атаки дронов РФ

Напомним, что в воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных БПЛА.

В Воздушных силах предупреждали жителей города о фиксации дронов-камикадзе противника в районе Одессы. Но призывали граждан находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Как передали в Одесском городском совете, из-за удара "Шахедов" была повреждена одна из городских больниц.