Ракетный удар РФ по Одессе — количество пострадавших возросло

Россия атаковала Одессу тремя баллистическими ракетами

Об этом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в телеэфире.

Буквально час назад в центр Одессы прилетели три баллистических ракеты. Уже есть двое пострадавших.

Кипер уточнил, что две женщины были доставлены в больницу с предварительно средней степенью тяжести ранений. По его словам, сейчас проходит изучение ситуации.

Только что дали отбой тревоги, поэтому ГСЧС проводит обследование по возгоранию. Все службы на месте. Это центральная часть города, рядом было много людей. За счет полиции и дополнительных служб все люди были уведены на безопасную дистанцию. Поделиться

Кипер заметил, что россияне попали в отель. Начался разбор завалов для поиска людей, которые могли остаться в номерах при обстреле.

На момент прилета, согласно информации администрации, люди находились в укрытии. Но обследуем сейчас номера для того, чтобы убедиться, что люди остались живы, что никто не пострадал при обстреле отеля и рядом с ним, где также было падение обломков.

Отель "Бристоль" после удара РФ

Впоследствии Олег Кипер сообщил, что количество пострадавших от обстрелов увеличилось.

Уже известно о трех пострадавших в результате вражеского ракетного удара по центру Одессы. Ранение головы получил парень 2006 года рождения. Он также госпитализирован. Поделиться

Удар РФ по Одессе: что известно

Число пострадавших в результате ракетного удара российских войск по историческому центру Одессы возросло до двух человек.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

В настоящее время их транспортируют в городские больницы, где им будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Труханов добавил, что на месте вражеского удара работают соответствующие службы.