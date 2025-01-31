Ракетный удар РФ по Одессе — количество пострадавших возросло

Войска РФ ударили по центру Одессы тремя баллистическими ракетами вечером 31 января, попав в гостиницу "Бристоль".
Главные тезисы
- После ракетного удара РФ по центру Одессы количество пострадавших увеличилось до трех человек.
- Разрушения в центре города, включая охранную зону ЮНЕСКО, требуют огромных усилий по поиску и спасению людей.
- Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что Россия атаковала центр Одессы тремя ракетами.
Россия атаковала Одессу тремя баллистическими ракетами
Об этом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в телеэфире.
Буквально час назад в центр Одессы прилетели три баллистических ракеты. Уже есть двое пострадавших.
Кипер уточнил, что две женщины были доставлены в больницу с предварительно средней степенью тяжести ранений. По его словам, сейчас проходит изучение ситуации.
Кипер заметил, что россияне попали в отель. Начался разбор завалов для поиска людей, которые могли остаться в номерах при обстреле.
На момент прилета, согласно информации администрации, люди находились в укрытии. Но обследуем сейчас номера для того, чтобы убедиться, что люди остались живы, что никто не пострадал при обстреле отеля и рядом с ним, где также было падение обломков.
Впоследствии Олег Кипер сообщил, что количество пострадавших от обстрелов увеличилось.
Удар РФ по Одессе: что известно
Число пострадавших в результате ракетного удара российских войск по историческому центру Одессы возросло до двух человек.
Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.
В настоящее время их транспортируют в городские больницы, где им будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь.
Труханов добавил, что на месте вражеского удара работают соответствующие службы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-