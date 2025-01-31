Ракетний удар РФ по Одесі — кількість постраждалих зросла

Росія атакувала Одесу трьома балістичними ракетами

Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у телеефірі.

Буквально годину тому в середмістя Одеси прилетіло три балістичні ракети. Уже маємо двох постраждалих.

Кіпер уточнив, що двох жінок доставили у лікарню із попередньо середнім ступенем важкості поранень. За його словами, наразі проходить вивчення ситуації.

Щойно дали відбій тривоги, тому ДСНС проводить обстеження щодо загоряння. Всі служби на місці. Це — центральна частина міста, поруч було багато людей. За рахунок поліції та додаткових служб усі люди були відведені на безпечну дистанцію. Поширити

Кіпер зауважив, що росіяни поцілили в готель. Почався розбір завалів з метою пошуку людей, які могли залишитися в номерах під час обстрілу.

На момент прильоту, відповідно до інформації адміністрації, люди перебували в укритті. Але обстежуємо зараз номери для того, щоб переконатися, що люди залишилися живі, що ніхто не постраждав під час обстрілу готелю та поруч із ним, де також було падіння уламків.

Отель “Брістоль” після удару РФ

Згодом Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих від обстрілу збільшилася.

Вже відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по центру Одеси. Поранення голови отримав хлопець 2006 року народження. Його також ушпиталено. Поширити

Удар РФ по Одесі: що відомо

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару російських військ по історичному центру Одеси зросла до двох осіб.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Наразі їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога.

Труханов додав, що на місці ворожого удару працюють відповідні служби.