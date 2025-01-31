Ракетний удар РФ по Одесі — кількість постраждалих зросла

Війська РФ вдарили по середмістю Одеси трьома балістичними ракетами ввечері 31 січня, поціливши у готель “Брістоль”.
Головні тези:
- В результаті ракетного удару РФ по Одесі зросла до трьох кількість постраждалих.
- Ракетний удар привів до значних пошкоджень в центрі міста, включно з охоронною зоною ЮНЕСКО.
- Головні зусилля спрямовані на пошук та рятування людей, які можуть бути під завалами після атаки РФ на готель “Брістоль”.
Росія атакувала Одесу трьома балістичними ракетами
Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у телеефірі.
Буквально годину тому в середмістя Одеси прилетіло три балістичні ракети. Уже маємо двох постраждалих.
Кіпер уточнив, що двох жінок доставили у лікарню із попередньо середнім ступенем важкості поранень. За його словами, наразі проходить вивчення ситуації.
Кіпер зауважив, що росіяни поцілили в готель. Почався розбір завалів з метою пошуку людей, які могли залишитися в номерах під час обстрілу.
На момент прильоту, відповідно до інформації адміністрації, люди перебували в укритті. Але обстежуємо зараз номери для того, щоб переконатися, що люди залишилися живі, що ніхто не постраждав під час обстрілу готелю та поруч із ним, де також було падіння уламків.
Згодом Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих від обстрілу збільшилася.
Удар РФ по Одесі: що відомо
Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару російських військ по історичному центру Одеси зросла до двох осіб.
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
Наразі їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога.
Труханов додав, що на місці ворожого удару працюють відповідні служби.
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