Росія атакувала ракетами центр Одеси — пошкоджено готель, є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала ракетами центр Одеси — пошкоджено готель, є постраждалі

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса
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Армія РФ атакувала історичне середмістя Одеси балістикою. Станом на 21.00 відомо про двох постраждали, пошкодження отримав готель “Брістоль”.

Головні тези:

  • Російська окупаційна армія вдарила по історичному центру Одеси ракетами, що призвело до пошкодження готелю і постраждалих.
  • Міський голова Одеси попередив про вибухи та закликав мешканців бути у безпечних місцях.
  • Співробітниця готелю постраждала внаслідок ворожого удару та була госпіталізована, а мер повідомив про двох постраждалих, яких транспортують до лікарень.
  • Значні пошкодження та руйнування зареєстровані в охоронній зоні ЮНЕСКО, а готель “Брістоль”, датований XIX століттям, сильно постраждав від падіння уламків ракети.
  • Президент Зеленський заявив про тривалі роботи після ракетних ударів у Одесі та виставив пріоритет на захист країни та партнерство у цьому питанні.

Росія вдарила по історичному центру Одеси

Увечері 31 січня, російська окупаційна армія вдарила по Одесі. У місті зафіксували щонайменше три вибухи

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях, — написав він о 19:20.

О 19:56 Олег Кіпер поінформував про нові потужні вибухи в місті й попросив мешканців не залишати укриттів.

За словами Кіпера, росіяни атакували історичне середмістя Одеси ракетами. Внаслідок ворожого удару постраждала співробітниця готелю. Жінку госпіталізували.

Пізніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про двох постраждалих в Одесі.

Наразі їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога. Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.

Як повідомляє кореспондент "Думської" з місця подій, унаслідок падіння уламків ракети сильно постраждала будівля готелю "Брістоль", яка була збудована в 1898-1899 роках за проєкт архітектора Олександра Бернардацці. Італійська (колишня Пушкінська) і Грецька вулиці усипані уламками.

Зеленський відреагував на обстріл Одеси

Зараз на Півдні нашої країни — в Одесі — тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередньо — балістика. Удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові. Знову й знову: ППО — перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі, — йдеться у заяві президента України.

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