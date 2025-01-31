Росія атакувала ракетами центр Одеси — пошкоджено готель, є постраждалі

Армія РФ атакувала історичне середмістя Одеси балістикою. Станом на 21.00 відомо про двох постраждали, пошкодження отримав готель “Брістоль”.

Росія вдарила по історичному центру Одеси

Увечері 31 січня, російська окупаційна армія вдарила по Одесі. У місті зафіксували щонайменше три вибухи

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях, — написав він о 19:20. Поширити

О 19:56 Олег Кіпер поінформував про нові потужні вибухи в місті й попросив мешканців не залишати укриттів.

За словами Кіпера, росіяни атакували історичне середмістя Одеси ракетами. Внаслідок ворожого удару постраждала співробітниця готелю. Жінку госпіталізували.

Пізніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про двох постраждалих в Одесі.

Наразі їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога. Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.

Як повідомляє кореспондент "Думської" з місця подій, унаслідок падіння уламків ракети сильно постраждала будівля готелю "Брістоль", яка була збудована в 1898-1899 роках за проєкт архітектора Олександра Бернардацці. Італійська (колишня Пушкінська) і Грецька вулиці усипані уламками.

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