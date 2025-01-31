Россия атаковала ракетами центр Одессы — поврежден отель, есть пострадавшие

Армия РФ атаковала исторический центр Одессы баллистикой. По состоянию на 21.00 известно о двух пострадавших, повреждения получила гостиница "Бристоль".

Россия ударила по историческому центру Одессы

Вечером 31 января российская оккупационная армия ударила по Одессе. В городе зафиксировали по меньшей мере три взрыва

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах, — написал он в 19:20. Поделиться

В 19:56 Олег Кипер проинформировал о новых мощных взрывах в городе и попросил жителей не покидать укрытий.

По словам Кипера, россияне атаковали исторический центр Одессы ракетами. В результате вражеского удара пострадала сотрудница гостиницы. Женщину госпитализировали.

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о двух пострадавших в Одессе.

В настоящее время их транспортируют в городские больницы, где им будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, находящееся под усиленной защитой.

Как сообщает корреспондент "Думской" с места событий, в результате падения обломков ракеты сильно пострадало здание гостиницы "Бристоль", построенное в 1898-1899 годах за проект архитектора Александра Бернардацци. Итальянская (бывшая Пушкинская) и Греческая улицы усыпаны обломками.

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