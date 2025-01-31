Россия атаковала ракетами центр Одессы — поврежден отель, есть пострадавшие

Армия РФ атаковала исторический центр Одессы баллистикой. По состоянию на 21.00 известно о двух пострадавших, повреждения получила гостиница "Бристоль".
Главные тезисы
- Российская армия нанесла ракетные удары по историческому центру Одессы, повреждена гостиница “Бристоль”.
- Два человека пострадали в результате военной атаки, мэр Одессы сообщил о транспортировке пострадавших в больницы.
Россия ударила по историческому центру Одессы
Вечером 31 января российская оккупационная армия ударила по Одессе. В городе зафиксировали по меньшей мере три взрыва
Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
В 19:56 Олег Кипер проинформировал о новых мощных взрывах в городе и попросил жителей не покидать укрытий.
По словам Кипера, россияне атаковали исторический центр Одессы ракетами. В результате вражеского удара пострадала сотрудница гостиницы. Женщину госпитализировали.
Позже мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о двух пострадавших в Одессе.
В настоящее время их транспортируют в городские больницы, где им будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, находящееся под усиленной защитой.
Как сообщает корреспондент "Думской" с места событий, в результате падения обломков ракеты сильно пострадало здание гостиницы "Бристоль", построенное в 1898-1899 годах за проект архитектора Александра Бернардацци. Итальянская (бывшая Пушкинская) и Греческая улицы усыпаны обломками.
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