Россия атаковала ракетами центр Одессы — поврежден отель, есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала ракетами центр Одессы — поврежден отель, есть пострадавшие

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
Read in English
Читати українською

Армия РФ атаковала исторический центр Одессы баллистикой. По состоянию на 21.00 известно о двух пострадавших, повреждения получила гостиница "Бристоль".

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла ракетные удары по историческому центру Одессы, повреждена гостиница “Бристоль”.
  • Два человека пострадали в результате военной атаки, мэр Одессы сообщил о транспортировке пострадавших в больницы.

Россия ударила по историческому центру Одессы

Вечером 31 января российская оккупационная армия ударила по Одессе. В городе зафиксировали по меньшей мере три взрыва

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах, — написал он в 19:20.

В 19:56 Олег Кипер проинформировал о новых мощных взрывах в городе и попросил жителей не покидать укрытий.

По словам Кипера, россияне атаковали исторический центр Одессы ракетами. В результате вражеского удара пострадала сотрудница гостиницы. Женщину госпитализировали.

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о двух пострадавших в Одессе.

В настоящее время их транспортируют в городские больницы, где им будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, находящееся под усиленной защитой.

Как сообщает корреспондент "Думской" с места событий, в результате падения обломков ракеты сильно пострадало здание гостиницы "Бристоль", построенное в 1898-1899 годах за проект архитектора Александра Бернардацци. Итальянская (бывшая Пушкинская) и Греческая улицы усыпаны обломками.

Зеленский отреагировал на обстрел Одессы

Сейчас на Юге нашей страны — в Одессе — продолжаются работы после российских ракетных ударов. Предварительно — баллистика. Удары прямо по городу, по обычной гражданской застройке. Снова и снова: ПВО — первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству, — говорится в заявлении президента Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Одессе — количество пострадавших стремительно возросло
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Одессе — число погибших выросло до 11 человек
Удар РФ по Одессе — число погибших выросло до 11 человек
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Одессе — пострадало более 10 горожан
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?