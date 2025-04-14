В Одесі постраждало 7 людей внаслідок нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

В Одесі постраждало 7 людей внаслідок нічної атаки РФ

ДСНС України
Одеса

Внаслідок атаки Росії на Одесу кількість постраждалих зросла до семи осіб. Пошкоджено медичний заклад та інші цивільні об'єкти.

Головні тези:

  • Унаслідок атаки РФ на Одесу постраждало сім людей, серед яких є поранені та матеріальні збитки.
  • Російські безпілотники атакували цивільні об'єкти в Одесі, в результаті чого пошкоджено медичний заклад та інфраструктуру.
  • Аварійна служба та добровольці допомагають у ліквідації наслідків атаки і пожежі, що виникла внаслідок ударів шахедів.

Росія атакувала Одесу шахедами: що відомо

У ніч на 14 квітня Одеську область атакували ворожі безпілотники. Внаслідок ударів постраждали, попередньо, щонайменше семеро людей.

За попередньою інформацією МВС України, внаслідок атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема складське приміщення, станцію технічного обслуговування, медичний заклад, а також автомобілі, що перебували поблизу.

Від ДСНС залучалося 14 одиниць техніки та 67 рятувальників. Також залучено 1 одиницю техніки та 3 добровольців від Асоціації добровільних пожежних України.

Пожежа в Одесі після атаки дронів РФ

Нагадаємо, що у неділю ввечері, 13 квітня, в Одесі пролунали звуки вибухів на тлі ворожої атаки із використанням ударних БпЛА.

У Повітряних силах попереджали мешканців міста про фіксацію дронів-камікадзе противника в районі Одеси. Та закликали громадян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Як передали в Одеській міській раді, через удар "Шахедів" була пошкоджена одна з міських лікарень.

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