Удар РФ по Одессе — погибла женщина, пострадало почти 20 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Одессе — погибла женщина, пострадало почти 20 человек

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
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В результате утренней атаки РФ в Одессу под завалами нашли тело женщины, известно о 17 пострадавших, среди них — беременная и 17-летняя девушка. Правоохранители продолжают документировать последствия вооруженной злости РФ.

Главные тезисы

  • Российская атака на Одессу привела к гибели женщины и ранению более 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка.
  • Российские войска разрушили детский сад и инклюзивный центр в историческом центре Одессы, нанеся серьезный ущерб гражданскому населению.
  • Ликвидация последствий вражеской атаки в Одессе продолжается, все уполномоченные службы на месте. Правоохранительные органы документируют преступления российских террористов.

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Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей 60-летней женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким.

Олег Кипер

Олег Кипер

Начальник Одесской ОВА

По словам Кипера, продолжаются поиски еще одной женщины.

Надеемся, что спасатели найдут ее живой.

По его словам, в результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная и 17-летняя девушка.

Госпитализирован один человек, другие после получения медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно.

Он добавил, что россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

Идет ликвидация последствий вражеской атаки, на месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное преступление российских террористов против гражданского населения Одесской области.

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