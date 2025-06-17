Удар РФ по Одессе — погибла женщина, пострадало почти 20 человек

В результате утренней атаки РФ в Одессу под завалами нашли тело женщины, известно о 17 пострадавших, среди них — беременная и 17-летняя девушка. Правоохранители продолжают документировать последствия вооруженной злости РФ.
Главные тезисы
- Российская атака на Одессу привела к гибели женщины и ранению более 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка.
- Российские войска разрушили детский сад и инклюзивный центр в историческом центре Одессы, нанеся серьезный ущерб гражданскому населению.
- Ликвидация последствий вражеской атаки в Одессе продолжается, все уполномоченные службы на месте. Правоохранительные органы документируют преступления российских террористов.
Россия ударила дронами по Одессе: есть жертва
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
По словам Кипера, продолжаются поиски еще одной женщины.
Надеемся, что спасатели найдут ее живой.
По его словам, в результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная и 17-летняя девушка.
Он добавил, что россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.
Идет ликвидация последствий вражеской атаки, на месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное преступление российских террористов против гражданского населения Одесской области.
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