Удар РФ по Одессе — погибла женщина, пострадало почти 20 человек

В результате утренней атаки РФ в Одессу под завалами нашли тело женщины, известно о 17 пострадавших, среди них — беременная и 17-летняя девушка. Правоохранители продолжают документировать последствия вооруженной злости РФ.

Россия ударила дронами по Одессе: есть жертва

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей 60-летней женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Олег Кипер Начальник Одесской ОВА

По словам Кипера, продолжаются поиски еще одной женщины.

Надеемся, что спасатели найдут ее живой.

По его словам, в результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная и 17-летняя девушка.

Госпитализирован один человек, другие после получения медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно. Поделиться

Он добавил, что россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.