Удар РФ по Одесі — загинула жінка, постраждало майже 20 людей

Унаслідок ранкової атаки РФ на Одесу під завалами знайшли тіло жінки, відомо про 17 постраждалих, серед них — вагітна жінка та 17-річна дівчина. Правоохоронці продовжують документувати наслідки збройної агресії РФ.
Головні тези:
- У результаті удару РФ по Одесі загинула жінка, а понад 17 осіб отримали поранення, включаючи вагітну жінку та підлітка.
- Російські війська зруйнували низку об'єктів, включаючи дитячий садок та інклюзивний центр в історичному середмісті Одеси.
- Правоохоронці документують ворожий акт тероризму РФ, спрямований на цивільне населення Одещини.
Росія ударила дронами по Одесі: є жертва
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За словами Кіпера, тривають пошуки ще однієї жінки.
Маємо надію, що рятувальники знайдуть її живою.
За його словами, внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина.
Він додав, що росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.
Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин російських терористів проти цивільного населення Одещини.
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