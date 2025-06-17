Удар РФ по Одесі — загинула жінка, постраждало майже 20 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Одесі — загинула жінка, постраждало майже 20 людей

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса

Унаслідок ранкової атаки РФ на Одесу під завалами знайшли тіло жінки, відомо про 17 постраждалих, серед них — вагітна жінка та 17-річна дівчина. Правоохоронці продовжують документувати наслідки збройної агресії РФ.

Головні тези:

  • У результаті удару РФ по Одесі загинула жінка, а понад 17 осіб отримали поранення, включаючи вагітну жінку та підлітка.
  • Російські війська зруйнували низку об'єктів, включаючи дитячий садок та інклюзивний центр в історичному середмісті Одеси.
  • Правоохоронці документують ворожий акт тероризму РФ, спрямований на цивільне населення Одещини.

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Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Начальник Одеської ОВА

За словами Кіпера, тривають пошуки ще однієї жінки.

Маємо надію, що рятувальники знайдуть її живою.

За його словами, внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина.

Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Він додав, що росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

Триває ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин російських терористів проти цивільного населення Одещини.

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