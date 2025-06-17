Удар РФ по Одесі — загинула жінка, постраждало майже 20 людей

Унаслідок ранкової атаки РФ на Одесу під завалами знайшли тіло жінки, відомо про 17 постраждалих, серед них — вагітна жінка та 17-річна дівчина. Правоохоронці продовжують документувати наслідки збройної агресії РФ.

Росія ударила дронами по Одесі: є жертва

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Олег Кіпер Начальник Одеської ОВА

За словами Кіпера, тривають пошуки ще однієї жінки.

Маємо надію, що рятувальники знайдуть її живою.

За його словами, внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина.

Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно. Поширити

Він додав, що росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.